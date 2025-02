Junqueras desliga el acuerdo de la quita de los Presupuestos

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha negado que el acuerdo anunciado el lunes con el Gobierno para la condonación a Cataluña de un 22% de la deuda del FLA -unos 17.000 millones de euros-, acerque a un acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado (PGE), descartando así que se esté negociando con el Ejecutivo la aprobación de las cuentas públicas. "No. Una cosa no va con la otra. No", ha afirmado.

El líder de ERC ha asegurado que su formación no tiene "ningún interés ni ninguna urgencia" en que haya un Gobierno de extrema derecha en España y que la mejor forma de evitarlo es que el PSOE cumpla sus acuerdos. Por ello, ha instado a los socialistas a "aprender" que "cuando se firma un acuerdo debe cumplirlo" y "tiene que olvidarse de aquel escenario en el cual podía firmar un acuerdo, no cumplirlo y a pesar de ello conseguir un nuevo acuerdo".

Asimismo, Junqueras ha escenificado su voluntad de alcanzar pactos con el partido del ex president Carles Puigdemont, Junts, mostrándose predispuesto a llegar "a buenos acuerdos" y rechazando tener "una confrontación cotidiana" con los posconvergentes.

Junqueras ha recordado a los de Puigdemont que quieren llegar a buenos acuerdos y que "ganas" no les faltan, extendiendo su mensaje también a los Comunes y a "quien quiera llegar a ellos", incluidos agentes económicos y sociales, sindicados, empresas, autónomos o agricultores.

Por lo tanto, según ha insistido el dirigente de ERC, con Junts no quieren tener "una confrontación cotidiana" y "menos a través de los micrófonos de una radio tan importante como esta". "Nosotros lo que queremos es aprovechar estos micrófonos para recordarles que si quieren estamos dispuestos a hablar con ellos, llegar a acuerdos con ellos, que sean buenos para nuestro país", ha espetado.

Preguntado sobre por qué cree que Junts no está tan predispuesto a llegar a acuerdos, Junqueras ha evitado referirse directamente al partido pero ha deducido que "habrá quien crea que el mejor modo de defender una determinada posición es no intentar llegar a acuerdos con nadie", lo cual le parece una postura equivocada.

La cuestión de confianza, innecesaria

Junqueras también se ha referido a la decisión de Junts de retirar la proposición no de ley registrada en el Congreso para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza, esgrimiendo que le parecía "innecesaria".

"Votar una PNL recordándole al presidente del gobierno español que, si lo cree oportuno, puede presentar una cuestión de confianza, me parece muy innecesario. No hace falta. Votar una PNL en general sirve de poco. Como mucho, sirve para marcar una determinada posición política", ha detallado.

Al hilo, ha ironizado con que está seguro de que Pedro Sánchez "es consciente, perfectamente consciente", de que si quiere presentar una cuestión de confianza, puede hacerlo, y que por ello no hace falta votar ninguna iniciativa en el Congreso para recordárselo.

Cuestionado sobre si la decisión de los de Puigdemont es un balón de oxígeno, el presidente de ERC ha recalcado que está "a favor del oxígeno en general", y que por lo tanto, "si sirve para que la sociedad respire, mejor". "Un poco de aire fresco va bien, y creo que en el momento en que vivimos, y que vivimos en Europa y que vivimos en el Congreso es bueno que haya un poco de aire fresco", ha concluido.

Niega la debilidad del independentismo

ha expresado este martes que no cree que el apoyo al independentismo haya caído en Cataluña, y ha retado a verificarlo si "se tiene tan claro": "Es muy fácil, convocamos el referéndum y lo comprobamos".

Así lo ha trasladado en una entrevista en RNE, tras ser cuestionado sobre si el votante independentista se está dando de baja, según lo que reflejó el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) en noviembre de 2024, donde un 54% de los catalanes declarararon estar en contra de la independencia, constituyendo la cifra más alta de los últimos diez años.

Ante ello, el líder de ERC ha argumentado que la forma más sencilla de comprobar si el número de votantes independentistas está disminuyendo es convocando un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

Preguntado por si en los acuerdos con el PSOE sigue vigente la convocatoria de un referéndum antes de 2027, Junqueras ha respondido que desde su partido "siempre" van a estar a favor de que haya un referéndum de autodeterminación y que, por ende, están "predispuestos a intentar negociar" cómo hacerlo "de la mejor manera posible".

"Nosotros somos demócratas y, por lo tanto, queremos que la ciudadanía decida con sus votos sobre todas las cuestiones, si es posible, especialmente sobre cuestiones relevantes", ha declarado, para después afirmar que el "mejor" modo de que en Cataluña "deje de haber independentistas" es haciendo que ésta "sea un país independiente".

"Nosotros votaríamos siempre. Hemos dicho muchas veces que no tenemos ningún miedo a las urnas y, de hecho, pusimos urnas en un contexto que era muy difícil, en el cual ponían en la cárcel a nuestra gente por el simple hecho de poner urnas a disposición de la ciudadanía", ha señalado.

"Independentista en España, federalista en Europa"

Respecto a la propuesta del Gobierno de este lunes a todas las comunidades autonómas para la condonación de 83.252 millones de deuda, donde Andalucía y Cataluña suman el 43% del total, Junqueras ha recalcado que aunque defiende la independencia de Cataluña es "evidente" que lo pactado "también es útil" para el resto.

"A mí me parece muy bien porque es evidente que yo soy independentista respecto al Reino de España, pero, al mismo tiempo, soy federalista en Europa y soy internacionalista en el mundo, y, por lo tanto, toda mi solidaridad y mi simpatía hacia todos los pueblos y hacia todas las personas", ha alegado.

Con ello, ha explicado que la propuesta es una cuestión de "ser útiles a la sociedad" y de "tomar medidas" que "ayuden a garantizar" unos "buenos" servicios públicos, para así "ayudar" al conjunto de las economías a "seguir adelante en un momento muy difícil".

"Somos independentistas y, al mismo tiempo, somos unos federalistas europeos convencidos. Formamos parte del grupo más europeísta del Parlamento Europeo y lo hacemos con entusiasmo", ha concluido.