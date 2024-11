María Jesús Montero pone "la mano fuego" por su jefe de gabinete: "Es un magnífico servidor público"

Madrid/La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido a su jefe de Gabinete, Carlos Moreno -acusado por el conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, de haber recibido 25.000 euros- y ha asegurado que "pone la mano en el fuego" por él-.

Además, ha defendido que Aldama ha estado en prisión preventiva precisamente por investigaciones iniciadas por la Agencia Tributaria, tanto en el caso del fraude de hidrocarburos como en el llamado caso Koldo, que investiga comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus.

Montero ha hecho estas declaraciones este martes en el Senado, precisamente en la comisión de investigación que investiga la compra de mascarillas y la presunta trama en la que la Guardia Civil sitúa al ex ministro José Luis Ábalos, su mano derecha Koldo García.

También a Víctor de Aldama, que en su declaración voluntaria ante el juez de la semana pasada acusó a varios cargos socialistas de recibir dinero en efectivo. Entre otros, mencionó al jefe de Gabinete de la vicepresidenta Montero, que le ha definido como un "magnífico servidor público".

Considera además que es "una barbaridad" que se le haya mencionado en esta causa: "Pongo la mano en el fuego" por él ha remarcado Montero.

Aldama declaró que entregó ese dinero después de que Moreno le ayudase con el aplazamiento de pagos de unas empresas. Montero ha sido interrogada sobre este extremo y ha señalado que ese tipo de asuntos "no llegan" al ámbito de la ministra y además ha indicado que desconoce si ese aplazamiento del que habla Aldama se ha producido.

Evita hablar de Lobato

Asimismo, Montero ha evitado hablar del líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, y ha pedido no desviar la atención de "lo importante": que el jefe de gabinete de la presidenta madrileña "mintió a propósito de la situación procesal del novio" de Isabel Díaz Ayuso, Alberto Gómez Amador.

"Uno no debe desviarse de lo importante", ha insistido Montero, vicesecretaria general del PSOE, ante la insistencia de los periodistas, que le han preguntado en el Senado por la comparecencia en la que Lobato ha denunciado que está sufriendo un "linchamiento" por parte de compañeros de partido.

Se siente atacado después de que Abc publicara que la jefa de gabinete del ahora ministro Óscar López, entonces jefe de gabinete de Pedro Sánchez, le mandó la confesión de González Amador a la Fiscalía sobre su fraude a Hacienda para que la usara en la Asamblea de Madrid, unos mensajes que él depositó en una notaría.

"Lo importante de este tema es que hubo una presidenta de la Comunidad de Madrid que mintió, y su director de gabinete, a propósito de la situación procesal de su novio, de su pareja", se ha limitado a señalar Montero.

Comparecencia interrumpida: se reanuda a las 16:00

La comisión de investigación en el Senado sobre la compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus ha decidido interrumpir la comparecencia de la vicepresidenta, que ha alegado que debe acudir a votar al Pleno del Congreso de los Diputados en su condición de parlamentaria.

El presidente de la comisión, el popular Eloy Suárez ha reprochado a Montero que no comunicase previamente que debía acudir a la Cámara Baja, pero ha accedido a su petición. La comparecencia de la ministra se retomará a las 16:00 de este mismo martes, según ha señalado.

Visiblemente molesto, Suárez ha advertido que de aquí en adelante aplicará el reglamento "a rajatabla" y ha reprochado a la 'número dos' del Gobierno que comunicase su circunstancia a la Mesa este mismo martes, ya sin tiempo para buscar una solución.

"No soy una persona que no entiende los deberes de los diputado y senadores y he accedido a esa petición. Pero ya me hubiera gustado que se hubiera comunicado a la Mesa porque lo hubiéramos solucionado de otra manera", ha indicado.

A su vez, el senador de Vox Ángel Gordillo ha tachado de "impresentable" que se haya cambiado la fecha de esta comparecencia porque a la ministra "le venía bien este día sabiendo que había Pleno en el Congreso, algo que es público", ha recriminado. "No tiene ninguna justificación salvo la falta de respeto absoluta a esta comisión", se ha quejado.

Finalmente el senador socialista Alfonso Gil, ha defendido a Montero al señalar que el voto de un diputado es un derecho constitucinalmente reconocido "y punto". "Creo que hemos obrado con respeto a derecho", ha indicado.

Además ha añadido que pasan este tipo de cosas cuando se convoca a los comparecientes "por trámite de urgencia y sobre todo cuando no se motivan", ha defendido, desatando el reproche de la presidencia de la Mesa.