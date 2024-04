La reacción de la prensa internacional a la posible dimisión de Pedro Sánchez

El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cancelar su agenda hasta el lunes para "para y reflexionar" a raíz de la investigación judicial abierta a su mujer, Begoña Sánchez, por una denuncia del pseudo sindicato ultraderechista Manos Limpias ha provocado un terremoto que ha trascendido fronteras.

BBC: "El presidente español, Pedro Sánchez, suspende sus deberes públicos mientras su esposa enfrenta una investigación".

The Financial Times: "Sánchez anuncia que medita su futuro en una carta inédita"

The Times: "Pedro Sánchez está considerando dimitir como primer ministro”.

🔺 Update: Spain’s Socialist prime minister has announced he is suspending public duties to reflect on whether he wants to continue to lead his country’s government after what he called right-wing attacks against his wife ⬇️ https://t.co/hpeRik1SR3