Sánchez elige a María Jesús Montero para liderar el plan anticorrupción del Gobierno

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el plan estatal de lucha contra la corrupción que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ante el Congreso en su comparecencia del pasado 9 de julio.

La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la primera reunión del Gabinete tras las vacaciones de agosto que este plan recoge recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Comisión Europea y representantes de la sociedad civil.

Ha señalado además que la coordinación de las medidas que contiene corresponderá a una comisión interministerial presidida por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El plan que anunció Sánchez al Parlamento está dividido en cinco ejes, que comprenden desde el fortalecimiento de los controles para prevenir y perseguir la corrupción, la introducción de aplicaciones de inteligencia artificial en la plataforma de contratación del sector público hasta el control aleatorio de los patrimonios de altos cargos.

También se pretenden incorporar auditorías externas a las finanzas de partidos y sus fundaciones, proteger a los denunciantes de corrupción y reforzar la capacidad el Estado para perseguir mejor los casos de corrupción y recuperar los bienes obtenidos mediante estas prácticas.

El PP ve "una burla" este nombramiento

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha considerado que la decisión del presidente del Gobierno de situar a Montero al frente de la comisión es "una burla" para los españoles.

"Me parece que Sánchez se está burlando de los españoles poniendo a María Jesús Montero al frente de esa comisión", ha declarado a los medios en el Congreso, unos minutos después de que el Consejo de Ministros aprobara el mencionado plan.

Muñoz ha hecho estas consideraciones porque Montero, afirma, es la ministra que ha sido consejera "del mayor gobierno corrupto de una comunidad autónoma", Andalucía, y ha formado parte de un Gobierno "en el que se ha contratado prostitutas" y en el que "se han amañado contratos".

Muñoz ha agregado que "no hay plan anticorrupción posible" que pueda tener "el Gobierno más corrupto de la historia de la democracia" y, por tanto, lo que tiene que hacer Sánchez es "irse y convocar elecciones" porque el único plan anticorrupción que piden y quieren los españoles "es una convocatoria electoral".

"No hay ningún plan de corrupción que pueda traer aquí Sánchez que sea creíble porque la corrupción está en su casa, la corrupción está en su partido y la corrupción está en su Gobierno", ha declarado.