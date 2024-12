Sánchez se reunirá con Puigdemont: "La sociedad española ha pasado página"

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha confirmado este lunes que se reunirá con el expresidente catalán y presidente de Junts, Carles Puigdemont, y con el líder de ERC, Oriol Junqueras, aunque no ha concretado la fecha de estos encuentros con los dirigentes independentistas catalanes.

En la rueda de prensa de balance de este año, Sánchez ha dicho que "evidentemente" se reunirá con Puigdemont y con Junqueras tras ser reelegidos como líderes de Junts y ERC, respectivamente, aunque ha dicho que no sabe cuándo se verá con ellos.

Y es que Sánchez necesita los votos de Junts y de ERC para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 y Puigdemont lleva exigiendo al jefe del Ejecutivo que acuda a Bruselas para mantener un encuentro con él como una de las condiciones para negociar estas cuentas públicas. En este contexto, Sánchez ha defendido que el Gobierno, la sociedad catalana y el resto de la sociedad española "ha pasado página" de lo que sucedió en 2017: "La sociedad española no puede estar constantemente mirando hacia atrás, tenemos que mirar hacia delante porque tenemos enormes retos por delante".

"Yo no tengo ningún problema, no sé exactamente cuándo me reuniré, pero evidentemente me reuniré con los líderes tanto de ERC como de Junts", ha reconocido.

Asimismo, Sánchez ha repondido con un escueto "no" a si tuvo conocimiento del intercambio de correos electrónicos entre la Fiscalía y el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso antes de que se publicara en los medios de comunicación y ha aprovechado para volver a reiterar su confianza en el máximo responsable del Ministerio Público.

Pedro Sánchez saca pecho de los datos macroeconómicos, que "permiten enfilar 2025 como una de las economías más prometedoras", y se muestra convencido de que el camino que ha emprendido su Gobierno le llevará a contar con el apoyo mayoritario de los españoles frente al "tornado de crispación política" del que ha acusado a la oposición. El presidente del Gobierno ha contrapuesto los "datos, no las opiniones" sobre la gestión económica de su Ejecutivo ante "aquellos que alimentan sin cesar los bulos para transmitir la impresión de que España se rompe y ganar en las tertulias lo que no pudieron ganar en las elecciones de 2023".

Sánchez ha reiterado el compromiso del Gobierno para afrontar la recuperación de las zonas más afectadas "con los medios que sean necesarios y el tiempo que haga falta" y se ha felicitado de los avances que se han producido gracias "a la labor de los más de los 20,000 efectivos del Estado". El presidente ha insistido en que el Gobierno "va a cumplir con los valencianos" y ha dtallado que se han tramitado 57.000 solicitudes de ayudas y se han transferido 690 millones de euros.

Saca pecho por la economía

El jefe del Ejecutivo ha destacado el "sobresaliente" comportamiento de la economía española en estos últimos doce meses a pesar del contexto económico "tan complejo" y ha asegurado que España está "superando sistemáticamente las expectativas".

"España avanza, España progresa y según todos los organismos internacionales va a seguir haciéndolo en el año 2025", ha destacado Sánchez en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros donde ha hecho balance del curso político.

Estos datos "positivos", según ha señalado, han llevado a la economía española a incrementar el Producto Interior Bruto (PIB) un 0,8% en el tercer trimestre, hasta el 3,3%, lo que está permitiendo "enfilar" el inicio del 2025 y situar a España como una de las economías "más prometedoras" de Occidente. "Unos datos que nos reconfortan, porque efectivamente reafirman la orientación de la política socioeconómica de este Gobierno", ha recalcado el presidente del Gobierno.

"Como saben, el semanario The Economist sitúa a España como la economía con mejor desempeño en el año 2024, insisto, en un contexto geopolítico tan incierto, en un mundo con tantos desafíos como los que estamos atravesando", ha proseguido.

El presidente del Gobierno ha recalcado que el crecimiento económico en España se está haciendo de manera "equilibrada, "modernizando el tejido productivo y cambiando el patrón de crecimiento" a través de la creación de empleo y unas cotas nunca vistas, así como de manera "responsable" en la evolución del déficit público y la deuda pública.

'Next generation' y las exportaciones, claves

El presidente del Gobierno ha señalado que parte del desempeño de la economía obedece a la ejecución de los fondos 'Next Generation'. "Somos el primer Estado miembro de la Unión Europea en la ejecución de estos fondos, y esto no es menor, porque somos después de Italia el segundo país con mayor recepción de recursos económicos provenientes de estos fondos", ha recalcado.

Así, Sánchez ha recordado que España ha resuelto ya 44.163 millones de euros de los 79.854 millones asignados, unas cifras "absolutamente astronómicas", que han ido a administraciones públicas, comunidades autónomas, hogares y empresas, entre los que casi la mitad son pequeñas y medianas empresas.

"Estos fondos nos están ayudando, además, a modernizar nuestro tejido productivo, que era uno de nuestros principales objetivos, y, además, a una escala y a una velocidad que creo que han superado hasta incluso las propias previsiones que tenía el Gobierno", ha expuesto.

En esta línea, ha subrayado que las empresas tecnológicas ya generan más el 3,6% del valor añadido en España y que las empresas de bienes y servicios ambientales representan el 3% del valor agregado en el país.

Todo ello, según el presidente, se ha conseguido mientras se mantiene la sostenibilidad financiera, con una reducción de déficit público que permitirá al final de la legislatura situarlo en el 1,8% del Producto Interior Bruto.

Otra de las razones que explican esta realidad económica, recalca Sánchez, se debe al incremento de la actividad exportadora, con un aumento del 40% de la capacidad en los últimos seis año, lo que ha permitido en 2024 a España ser una de las "principal economía exportadora de Europa, por encima de la economía alemana".

El presidente del Ejecutivo ha destacado también la mejora de la confianza inversora en el país, que está permitiendo a España recibir una inversión extranjera directa un 16% mayor que la que se recibía antes de la pandemia de la Covid-19.

"Más empleos que Alemania e Italia juntos"

Respecto al mercado laboral, Sánchez ha presumido de las 21.300.000 personas que están afiliadas a la Seguridad Social actualmente, lo que supone "el mayor número de gente trabajando que jamás ha habido la historia" de España, tras sumar 400.000 nuevos puestos en el último año.

"Estamos creando más empleo que Alemania e Italia juntos", ha aseverado a la vez que ha señalado que esta creación de empleo está beneficiando "a toda la sociedad" y, sobre todo, a las mujeres, ya que 2024 es el primer año en el que se ha superado los 10 millones de afiliadas a la Seguridad Social, y jóvenes, con medio millón más de jóvenes trabajando frente a 2018.

Vivienda, paro y pobreza infantil, como retos

No obstante, el presidente del Gobierno ha pedido no caer en la "autocomplacencia", porque "aún quedan muchas tareas pendientes", como el acceso a la vivienda, la alta tasa del paro, unos niveles de productividad laboral a mejorar y un gasto en investigación todavía reducido.

Sin embargo, ha pedido reconocer las "fortalezas" de la economía y ha recoradado que la renta media por el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de renta relativa en la población, en España es 1,5 puntos más igualitaria que en el año 2018, mientras que la renta disponible en términos reales -es decir, descontada la inflación- del hogar medio español, ha crecido un 9% y lo ha hecho de manera "más progresiva" que otros años, ya que ha avanzado casi tres veces más en los hogares de clase trabajadora que los hogares privilegiado.

De igual manera, ha destacado que el poder adquisitivo en los hogares, que ha aumentado un 3,1% en la primera mitad del año, respecto al año anterior, se sitúa un 6% por encima de antes de la crisis de la Covid-19.

Subida del 2,8% de las pensiones contributivas

El presidente del Gobierno ha puesto el énfasis en que la bonanza económica llegue a todos y ha anunciado que el Consejo de Ministros ha aprobado la "una nueva subida de las pensiones que será del 2,8% para las pensiones contributivas" para

El presidente del Ejecutivo ha valorado cómo se ha protegido este año el poder adquisitivo de los ciudadanos con la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), del ingreso mínimo vital (IMV) y de la pensión media, que en 2024 ha crecido en 734 euros anuales.

La subida de las pensiones contributivas aprobada hoy está calculada con el dato de la inflación entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024 y se aplicará también a las de las clases pasivas.

La Seguridad Social aún no ha detallado cuánto subirán las mínimas y no contributivas que, de acuerdo con la última reforma de pensiones, deben aumentar más que el resto. También queda pendiente el alza del ingreso mínimo vital (IMV).