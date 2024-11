Zaplana, sobre la petición de Fiscalía para su ingreso en prisión: "No está en mi ánimo fugarme"

El ex presidente de la Generalitat Valenciana y ex ministro con el PP Eduardo Zaplana ha afirmado, ante la petición de la Fiscalía Anticorrupción de su inmediato ingreso en prisión por su condena en Erial, que no se va a fugar: "No está en mi ánimo fugarme", ha dicho. Su abogado ha aludido a su leucemia crónica como un "elemento de arraigo"

Zaplana se ha pronunciado así en la vistilla que se ha celebrado este jueves en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia para valorar su ingreso en prisión tras su condena a 10 años y cinco meses de cárcel por la trama de las ITV en el caso Erial.

En la vistilla, Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el ingreso inmediato en la cárcel de Zaplana para evitar que se fugue, como lo hizo José María Tabares, condenado en el caso Ivex; mientras que su defensa se ha opuesto alegando que no existe esta posibilidad por su enfermedad y por arraigo familiar: "No hay ni el más mínimo indicio de riesgo. Tiene su casa, su familia, y todo lo tiene en España".

Seguidamente, Eduardo Zaplana ha hecho uso de palabra y ha manifestado que no tiene intención de fugarse del país: "No está en mi ánimo fugarme", ha subrayado.

Los magistrados, tras escuchar tanto los argumentos del fiscal como de la defensa, deberán tomar una decisión. Si se decidiera que Zaplana debe ir a prisión hasta que el Supremo resuelva los recursos presentados contra la condena, lo más habitual es que se pase la decisión a los Juzgados de Ejecutorias y se le dé un plazo de unos días para ingresar en prisión.