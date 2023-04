El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla considera que a la Feria "le falta espacio, necesita inversiones y sobran días"

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha afirmado que el modelo actual comienza a dar síntomas de agotamiento porque falta espacio para más casetas, necesita inversiones en infraestructuras eléctricas, mejoras en los transportes y en su estética y le sobran días.

En cuanto al espacio, Sanz ha anunciado la ampliación del Real en 300 casetas reordenando y optimizando el recinto. "Nuestra propuesta de reordenación pasa por una modificación de la distribución de la calle del Infierno, que permitiría el reordenamiento de la manzana de la calle Costillares, ampliándose hacía los espacios que quedarían libres en los ‘cacharritos’. Esto permitiría rotular 2 o 3 calles nuevas más".

Así, Sanz ha destacado que otro espacio de mejora son las calles Ignacio Sánchez Mejías y Curro Romero, donde sí se optimiza el espacio del aparcamiento, "permitiría dotar a esta manzana de hasta 300 nuevas casetas"; y ha añadido que quiere mejorar el modelo actual de Feria, "evitando molestias a los vecinos de Los Remedios y Tablada, y dando uso al Real todo el año. Sevilla merece cuidar de sus fiestas, el control y la supervisión son esenciales para hacer de la feria, un evento para todos".

Consulta sobre la duración de la Feria

En cuanto al número de días, José Luis Sanz ha anunciado que consultará a los sevillanos sobre el comienzo de la Feria el lunes, "ya que el formato actual ha quedado demostrado que no funciona".

Así, Sanz ha recordado que en el referéndum sobre el modelo actual de Feria sólo participaron 40.000 sevillanos y que el PP se abstuvo cuando en su día se llevó esta cuestión a Pleno. "La Feria tan larga provoca que haya una dosificación horaria, que cada vez comience más tarde, lo que conlleva a que antes de las 18 horas esté vacía y que el paseo de caballos sea más corto”. Además, ha añadido que “a partir del jueves, como ya ocurrió el año pasado, se ha producido una migración masiva de sevillanos, por lo que la Feria ha estado semivacía, con casetas a medio gas, llenándose solo el Real en horario nocturno. Por ello, hay que hacer un análisis y elevar consulta para devolverle a la Feria su medida", ha señalado.

En definitiva, “somos partidarios de que la Feria vuelva a su modelo anterior y tampoco compartimos trasladarla de la ubicación actual”. Ha indicado que “lo que sí consideramos es que hay que seguir protegiendo los valores fundamentales de la Feria no perdiendo su dimensión de fiesta de los sevillanos, pero haciéndola compatible con la de fiesta abierta a todos aquellos que nos visitan”.

Un caos en el desmontaje, según Sanz

José Luis Sanz ha detallado que este año se ha puesto en evidencia las carencias tiene el Real en infraestructuras eléctricas por la falta de inversión del Gobierno municipal, "que conociendo el problema no ha planificado ni previsto nada, lo que produjo un apagón el sábado del alumbrado. Además, este déficit está condicionando el uso de los aires acondicionados en las casetas".

En cuanto a transporte, "no ha habido suficientes autobuses, lo que ha provocado unas colas insoportables; se ha producido un caos constante en las paradas de taxis en las que no ha habido control policial, llegando incluso a haber peleas; y ha habido una desorganización también en el acceso de ambulancias en una Feria marcada por las altas temperaturas. No es lógico que no se haya invertido nada en mejorar el transporte público en la última década".

Respecto a la limpieza, y pese al gran esfuerzo que han realizado los profesionales de Lipasam, "el dispositivo de recogida de residuos ha sido insuficiente". Los propios caseteros denunciaron que este año no han contado con refuerzo de recogida de basura a media tarde; y ha añadido que “por culpa de la mala planificación de la empresa, el resto de la ciudad ha estado abandonado durante una semana, lo que ha provocado que hayamos vivido una de las semanas con las calles más sucias”.

Además, Sanz ha lamentado el poco cuidado estético que presenta la Feria, en la que "ha habido calles en las que no se han repuesto los farolillos después de la lluvia del sábado”; y ha resaltado "la suciedad que presentaba el albero”.