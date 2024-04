Una polémica oferta de trabajo para la Feria de Abril de Sevilla supera los 3.000 'likes'

Quedan muy pocos días para que de comienzo la ansiada Feria de Abril en Sevilla, las casetas están terminando de colocar los últimos adornos, los preparativos están ultimándose y hay quienes aún no tienen camarero para atender a los socios de las casetas y buscan a la desesperada en estos días previos. El problema no es la urgencia con la que se le pide a una persona que se incorpore a un puesto de trabajo sino las condiciones que se le ofrecen.

Venga que llega la feria de abril ¡A bailar! 💃 pic.twitter.com/fOV006BDRN — Soy Camarero (@soycamarero) April 9, 2024

La cuenta de X @soycamarero no ha dudado en hacerse eco de una de estas polémicas ofertas de trabajo que un empresario o un particular, no se dan datos de la persona que realiza esta oferta de trabajo, exige a su interlocutor - interesado en el puesto- para trabajar toda la semana que dura la Feria de Abril de Sevilla. Según la captura de la imagen que procede de una conversación de Whatsapp se ofrece un puesto de camarero para trabajar en una caseta del recinto ferial y las condiciones son:

600 euros por toda una semana de trabajo .

. Trabajar desde las 14:00 hasta las 03:00 .

. Unas 13 horas diarias.

Unas condiciones cuestionables para un trabajo tan sacrificado como es estar detrás de una barra atendiendo a centenares de personas durante tantísimas horas seguidas. El usuario que denuncia estas condiciones no duda en llevarse las manos a la cabeza cuando arriba de la imagen pone: "Venga que llega la feria de abril ¡A bailar! ". El tuit se ha convertido en viral y es que ha recibido más de 200 respuestas por parte de otros usuarios y más de 3.000 me gusta.

Las reacciones no se han hecho esperar y la mayoría de los que han comentado en la publicación claman al cielo contra las condiciones tan nefastas que se ofrecen a los trabajadores en periodos festivos como puede ser la Feria de Abril de Sevilla. Hay quienes instan a que los inspectores de trabajo se den un paseo por el Real y puedan ir tomando nota de las infracciones que se cometen, otros que afirman que debido al bajo sueldo que le ofrecen a los camareros los precios en el interior de la caseta deben ser bajísimos para poder justificar ese gasto ínfimo en personal y otros optan por llamar a la huelga a todas las personas que trabajan en el sector de la hostelería durante estos días para que los que contratan se tomen enserio el trabajo que realizan.