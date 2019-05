Roberto Leal, Fundación Ana Bella y Blanca Manchón premios claveles de la Asociación de la Prensa

La vida da más vueltas que la noria de la calle del Infierno. Hace 20 ferias Roberto Leal era uno de los nuestros. Uno de esos que con las invitaciones de un compañero o amigo que pertenecía a la Asociación de la Prensa multiplicaba las personas que en teoría podían entrar en la caseta. Eso sí, con tesón y amabilidad porque a cuenta de abrir y cerrar las lonas de la centenaria, casi parecían que estaban en plantilla del casetero.

Lo recordaba cuando recibía el premio de los claveles de la prensa ante la mirada, no sólo de compañeros de profesión, sino de una nutrida representación del gobierno de la Junta de Andalucía, parlamentarios andaluces como Francisco Serrano, el alcalde Sevilla, el delegado del Gobierno, el Fiscal Jefe de Sevilla y la ex presidenta de la Junta y varios ex consejeros como Francisco Javier Fernández. Una clara representación de que, al final, periodistas y políticos están condenados a entenderse.

A pesar de haber recibido muchos premios, Roberto Leal reconoce que estos claveles "encierran muchas cosas". Y no sólo las ferias de sus "años mozos bailando la conga cuando la caseta es tomada por los más jóvenes". Explica que, como él es de pueblo, de Alcalá de Guadaíra, esta era su caseta cuando pisaba el albero y casi su casa en los días que duraba la Feria. Se reconoce como buen feriante aunque hace cinco años que no pisa el Real. "Hemos pasado muchas horas aquí", recuerda para después compararlo con las tres escasas que estará este año. "Durante los 10 últimos años he tenido la suerte de que siempre estaba trabajando, pero en cuanto he podido me he escapado", asegura.

Aunque ha vivido la Feria de noche, ahora como todos cuando van sumando abriles prefiere la Feria de día.La Asociación de la Prensa también ha reconocido con sus claveles a la Fundación Ana Bella y a la deportista Blanca Manchón. Dos claros ejemplos de que se puede cambiar la vida.

La Fundación Ana Bella, una entidad sin ánimo de lucro que atiende a más de 25.000 mujeres en todo el mundo. "Un red de solidaridad que mujeres por toda España y Sudamérica. Actuamos, sobre todo como agentes de cambio. Estos reconocimientos dan fuerza para seguir así.", explica Graci Prada, directora de la Fundación.

Esta organización ha sido capaz de crear una red natural de confianza. "Ana Bella fue una mujer maltrada que consiguió escapar junto a sus hijos de las palizas. Ella ayudó a una mujer, esta a otra, y así hasta crear una estructura de más de 1.200 mujeres en diferentes países tanto de Europa como de Sudámerica.

La regatista Blanca Manchón es la tercera de las premiadas. Después de unos años muy duros se prepara con ilusión para conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio. Deiceséis años después ha luchado para clasificarse para los Juegos Olímpicos, después de ser madre y ver cómo le retiraban los patrocinios y las ayudas.

"Sevilla y los medios de comunicación de esta ciudad me han apoyado desde siempre y me han visto crecer. Es importante tener voz y poder decir que se puede ser deportista de élite y madre, perfectamente. Son necesarias más ayudas para poder cambiar este tipo de leyes, que podamos cotizar, tener baja maternal. Pero sobre todo, es fundamental que no nos hagan elegir entre ser madres y deportistas", explica.

Para terminar la entrega de premios, el presidente de la Asociación de la Prensa Rafael Rodríguez Guerrero recalcó la importancia de no dar un paso atrás en la legislación de violencia de género ante un auditorio donde se encontraba Francisco Serrano, presidente del grupo parlamentario de VOX en Andalucía, que acudió acompañado por Cristina Peláez, candidata de la formación al Ayuntamiento de Sevilla.

Los Claveles de la Prensa son un galardón que concede la Asociación de la Prensa desde 1992. Con ellos reconoce el trabajo y la trayectoria de personalidades y entidades vinculadas a la ciudad hispalense en los distintos ámbitos de la cultura, las artes, la solidaridad o el deporte.