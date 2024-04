"La consulta de la Feria de Sevilla no tiene que cumplir los requisitos de la ley"

La consulta de la Feria de Sevilla no se rige por la ley andaluza que regula los procesos de participación ciudadana. Y, por tanto, no tiene que cumplir sus requisitos. Es la respuesta dada por el Ayuntamiento a la denuncia de Facua de presuntas irregularidades en el sondeo para elegir formato de celebración tras detectarse suplantaciones de identidad.

En un extenso escrito, el gobierno local explica la herramienta que se usa y rebate punto por punto las críticas de la federación de usuarios y consumidores. En primer lugar, aclara que la plataforma usada para la encuesta es la misma que se empleó en 2016 cuando el equipo de Juan Espadas sometió también a consulta el formato de la Feria de Abril. "Para votar en dicha plataforma es necesario previamente disponer de un token", refiere el escrito en alusión al código de participación que los electores han de descargarse.

Desde el Ayuntamiento se reconoce que el pasado martes, primera jornada del sondeo, se produjeron fallos relacionados con la obtención de esta clave, cuya descarga estaba disponible desde el 9 de abril. "Las más de 40.000 personas que disponían de código pudieron votar", señala el escrito.

Sólo se puede votar una vez

"Es importante resaltar que la anterior consulta, realizada en 2016, se llevó a cabo con las mismas herramientas y técnicamente fue gestionada por los mismos funcionarios públicos", abunda la respuesta del gobierno local. "La única diferencia que existe es que en aquella ocasión desde un mismo móvil se podrán obtener hasta tres token para votar, es decir, se podía votar tres veces, y ahora sólo se puede lograr un token por móvil", incide la aclaración.

En referencia a la denuncia de Facua, añaden que "si se quieren introducir mil votos falsos, es necesario disponer de mil móviles distintos, además de dos datos personales de mil ciudadanos". "La afirmación de que permite la suplantación por parte de terceros es tanto como decir que la ley permite que se dispare a una persona por la calle porque alguien que dispone de un arma de fuego dispara a otra", ejemplifica el gobierno local.

En el caso de que una persona vaya a votar y el sistema le advierta de que no puede porque ya lo han hecho con su identidad, desde el equipo de José Luis Sanz se afirma que los funcionarios públicos pueden comprobar tal extremo y en caso de ser así, determinar "cuál fue el móvil utilizado para obtener el token y emplearlo en la votación". Caso que está penado por suplantación.

La protección de datos

"Creemos que el sistema cuenta con medidas de seguridad y calidad más que suficientes para una consulta ciudadana como la que nos ocupa", defiende el gobierno del PP, que, no obstante, puntualiza que "no estamos hablando de unas elecciones, en las que sólo se admite el voto presencial, ni tan siquiera de una consulta de las previstas por la Ley 7/2017 de Participación Ciudadana de Andalucía, por lo que no tiene que cumplir los requisitos que establece dicha ley".

Respecto al incumplimiento de la Ley de Protección de Datos al que apunta Facua, el Ayuntamiento informa de que tiene publicado en el registro de actividades el tratamiento Portal Web Municipal, que es donde se recaban todos los datos relacionados con la página oficial del Consistorio hispalense. "Debido a un error material, que se ha subsanado, el enlace de la información sobre este tratamiento no estaba ubicado en el sitio adecuado", añade el gobierno.