"La consulta de la Feria de Sevilla es de república bananera"

"De república bananera". Así califica el portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, la consulta ciudadana sobre la Feria de Sevilla promovida por el gobierno de José Luis Sanz. Tal manifestación la realiza tras denunciar Facua presuntas irregularidades en el sondeo tras detectar suplantaciones de identidad.

"Esta consulta ni tiene bases que la regulen ni se ha armado suficientemente la herramienta informática", lamenta Muñoz, quien recuerda que ya advirtió que "el proceso dejaba mucho que desear". Se lo hizo saber al regidor popular en la última comisión de fiscalización. "La soberbia del gobierno de Sanz es no realizar ninguna autocrítica. Pero no somos los únicos en esas advertencias, lo que demuestra que esto no es un enfrentamiento del PSOE por mantener el modelo actual. En absoluto", asevera el portavoz socialista.

Para Muñoz, la postura de su partido "es un rechazo a un proceso falto de garantías que Sanz ha decidido poner en marcha para blanquear una decisión que tiene tomada hace mucho tiempo: volver al formato de martes a domingo porque el actual, dice, su cuerpo no lo aguanta". "No ha sido lo suficientemente valiente como para imponer su formato, por lo que ha recurrido a esta consulta, cuyo procedimiento es de república bananera y de haberse orquestado en una mesa camilla de cuatro cuñados", enfatiza el líder de la oposición.

"¿Cuántos casos de suplantación hay?"

"Si el gobierno municipal es consciente de esta falta de garantías y no ha puesto remedio, aquí se derivan responsabilidades políticas por el engaño a la ciudadanía", advierte Muñoz, que se hace la siguiente pregunta: "¿cómo se averigua ahora cuántos casos ha habido de suplantación?". También cuestiona "si merece la pena todo este bochorno para revestir una decisión que Sanz ya tenía tomada".

Respecto a la posición del PSOE en caso de que el resultado de la consulta supusiera la vuelta del formato antiguo, Muñoz recuerda que anunciaron que respetarían en el Pleno lo que dijeran los sevillanos. "Pero ahora, con todas las dudas, no sabemos sinceramente a qué atenernos", lamenta Muñoz.

"Tenemos que analizar aún cómo se articula esto, qué dice la Secretaría General del Ayuntamiento sobre esta cuestión. O cómo se llevará, si por resolución, por moción o a saber cómo. Porque ahora mismo todo es una confusión desde el punto de vista administrativo y jurídico", apostilla.