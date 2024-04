Un grupo de estudiosos de la Feria de Sevilla defiende el "fracaso" del modelo de sábado a sábado

Antonio García del Moral es médico con vocación historicista y coordinador de la revista Cuaderno de la primavera, que edita desde el año pasado el grupo Animus Iocandi, que conforman una treintena de sevillanos a los que une su pasión por la historia y los sucesos de la Feria, que rastrean e investigan en archivos y hemerotecas, y que han quedado plasmados en las dos ediciones de esta publicación sin ánimo de lucro, que cuenta con la colaboración del empresario sevillano Isidro García Alba y la empresa clic off, que ha agotado existencias, pero se puede descargar en el enlace cuadernodeprimavera.com.

Según cuenta García del Moral, esta revista se convierte, a su vez, en voz de aquellos que, aunque son claves en la celebración de la fiesta, tienen un papel secundario, pero "sin ellos la Feria no se podría celebrar", afirma. Igualmente, la publicación es escaparate de "casetas con historias que, por no pertenecer a la llamada buena sociedad, no tienen presencia habitual en los medios de comunicación".

Estos días, en plena consulta popular sobre el formato de Feria que quieren los sevillanos, el historiador da sus argumentos en esta entrevista.

- Terminada una nueva edición de la Feria de Abril, los sevillanos deciden estos días si quieren una fiesta de sábado a sábado, como hasta ahora, o de lunes a domingo, el formato clásico. Después de tanto escrito sobre la Feria, ¿qué opina de esta consulta popular?

- Yo creo que los gobernantes están para tomar decisiones y no para preguntar al pueblo estas cuestiones que, en mi opinión, pueden resultar un poco frívolas fuera de Sevilla, ya que lo que se transmite es que se pregunte a la ciudadanía sobre la duración de una fiesta y no sobre otros asuntos de mayor entidad.

- ¿Se decanta por uno u otro?

- Hablo aquí en nombre de todo el grupo y lo que pensamos es que el formato actual, que alarga la feria en un día, es un poco desmesurado. Aparte del argumento repetido hasta la saciedad de que no hay cuerpo que lo resista, ni cartera que lo aguante, creo que el fracaso del modelo actual se materializa en la realidad, y es que la Feria a partir del miércoles o del jueves se encuentra con muchos reposteros en las puertas de las casetas con los brazos cruzados. Entendemos, por eso, que el modelo actual no funciona y que el formato de seis días estaba funcionando razonadamente.

- Hasta 2016, ¿nunca antes se había planteado preguntar a lo vecinos qué feria querían?

- La Feria empezó siendo tres días: 18, 19 y 20 de abril. Después se fue ampliando a cuatro días, luego cinco... E, incluso, la Feria ha tenido ediciones que se definían sobre la marcha. Es decir, si llovía y había poco negocio para la gente que montaban las casetas y los negocios, en general, se ampliaba sin problema y funcionaba. Y, lo cierto, es que el modelo que se implantó tras la consulta popular de la etapa de Juan Espadas en el Ayuntamiento creemos que no ha funcionado y la prueba es esa, que los últimos días está absolutamente vacía. No sé si la solución será recuperar esa Feria de lunes a sábado, el tiempo lo dirá, pero el actual está claro que no funciona.

- ¿Ha votado ya?

- No, y tampoco sé si lo voy a hacer por las razones que ya he expuesto con anterioridad y, sobre todo, por la imagen que proyectamos al exterior.