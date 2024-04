La oposición respetará en el Pleno el resultado de la consulta de la Feria de Sevilla

La oposición municipal respetará el resultado del sondeo de la Feria de Abril en caso de que éste se lleve a Pleno. PSOE, Podemos-IU y VOX no se opondrán a que la noche del alumbrado vuelva a ser la del lunes si así lo expresan la mayoría de los sevillanos en la consulta abierta desde el pasado martes, pese a que los dos partidos de izquierda respaldan el modelo actual, en el que la celebración comienza el sábado. Debe recordarse que si la votación se inclina por mantenerlo, no será necesario llevarlo a la sesión plenaria para modificar el punto concerniente a este aspecto recogido en la ordenanza que regula la fiesta.

Podría decirse que el sondeo sobre la Feria también se ha impregnado de la confrontación política que impera en España. Hay un modelo de izquierda y otro de derecha si se atiende exclusivamente al formato por el que se decantan los partidos con representación en el Ayuntamiento de Sevilla. La diferencia entre siglas de un mismo bando está en los matices, ya que hay grupos que cuestionan la conveniencia de la consulta y hasta su planteamiento.

Desde las filas socialistas se apoya que la Feria siga teniendo la noche del alumbrado el sábado y la de los fuegos que la clausuran el sábado siguiente. Fue el modelo por el que optaron los más de 40.000 sevillanos que participaron en la consulta de 2016, durante el primer mandato de Juan Espadas. Dicha cifra ya se ha superado ampliamente en el sondeo de estos días. "Nuestra reflexión, basada en la experiencia de las ediciones de la Feria de Abril que se han celebrado desde 2017, es que el formato actual, de sábado a sábado, es idóneo, puesto que supone mayor impacto para el conjunto de la economía y el empleo de Sevilla; permite que el público, tanto local como foráneo, se distribuya entre más días de Feria y se reduzca, así, el efecto de colapso que hay en determinadas jornadas", explica el portavoz del PSOE, Antonio Muñoz.

El calendario escolar

Quien fuera alcalde hasta mayo de 2023 defiende que la Feria de siete días permite "mayor agilidad y planificación en el desmontaje por parte de los caseteros y feriantes en la jornada del domingo". También aboga por mantener el festivo el miércoles, ya que de esta forma no se interrumpe la semana escolar, puesto que los niños dejan de ir al colegio desde el jueves por días de libre disposición. Si se adelantara al martes, como plantea el alcalde José Luis Sanz, con toda probabilidad habría clases de miércoles a viernes.

"El grupo municipal socialista respetará, como hizo en la consulta de 2016, la opción que finalmente salga de este sondeo que, por otro lado, debe ser limpio y transparente, pero que, por desgracia, está siendo condicionado por el gobierno local en pleno proceso de votación", afirma Muñoz. "Se respetará, insistimos, el formato que decidan los sevillanos. Por tanto, el grupo municipal socialista asumirá el formato que elija la ciudadanía, algo que no ha hecho Sanz con la consulta que se realizó en 2016", apostilla.

Los socialistas también inciden en que el modelo de esta fiesta mayor no debe estar condicionado por "criterios de revanchismo político ni por el recurrente criterio de Sanz del 'me gusta o no me gusta'". En este punto recuerdan la contradicción del gobierno al reconocer que la de 2024 ha sido una edición de "récord" y querer cambiar el modelo con el que tan bien ha funcionado. "Estamos ante una cuestión primordial y no partidista. Requiere una reflexión serena, seria, con datos económicos y laborales sobre la mesa, no con el simplista y frívolo argumento de Sanz de que el actual formato de Feria no hay cuerpo ni bolsillo que lo aguante", refiere Muñoz. "Sanz perderá aunque gane la consulta. Ligar su primer año de mandato a un referéndum de la Feria es una evidencia más de que no tiene modelo de ciudad ni proyectos para Sevilla", abunda.

"Un debate sereno y amplio"

En la coalición de Podemos-IU también apuestan por la Feria actual, pero son muchas las matizaciones que la portavoz del grupo, Susana Hornillo, indica al respecto. "Realmente no nos podemos posicionar ante una consulta tan simple. De hecho, yo no he votado", admite. "El sondeo tiene detrás un enfrentamiento entre PP y PSOE, cuando esta celebración requiere un debate sereno y amplio", explica Hornillo, para quien lo realmente importante es analizar dónde va a parar el dinero que mueve esta celebración: si repercute en la mejora de los servicios públicos de la ciudad o sólo se queda en el negocio hostelero.

Para la portavoz de la coalición de izquierdas, en fiestas como ésta se evidencia la necesidad de cobrar una tasa turística ante la cantidad de visitantes que acuden a la ciudad. También sigue planteando que las casetas privadas abran sus puertas al público general dos días de la Feria.

Pese a decantarse por el formato actual, de sábado a sábado, desde Podemos-IU se "apoyará" la decisión que tomen los sevillanos en la consulta, incluso si la mayoría prefiere que la noche del alumbrado vuelva a ser el lunes y haya de llevarse a Pleno para cambiar la ordenanza.

"Hay cuestiones más importantes"

En Vox, por contra, se apuesta por el modelo anterior. Así se lo hicieron saber a Sanz el pasado verano. "Nuestra posición no va a cambiar", refieren desde el partido de Santiago Abascal. Sin embargo, el grupo municipal "no entiende ni comparte que esta cuestión se haya llevado a consulta". "Hay cuestiones infinitamente más importantes que no se han sometido a sondeo público", lamentan desde Vox, donde anuncian que su voto en un futurible Pleno "será acorde a esta posición". Es decir, apoyarán la vuelta de la Feria de seis días, ya que es la única opción que, de resultar ganadora, se llevaría a una sesión plenaria al tener que modificarse la normativa.

Una vez que el jueves se conozcan los resultados de la consulta, en caso de que haya una mayoría a favor del formato anterior, el trámite a seguir será pasar por junta de gobierno local y luego llevar el cambio de la ordenanza a Pleno, donde se someterá a la votación de los partidos. En 2016 el nuevo modelo salió adelante con el apoyo de PSOE, Podemos e IU y la abstención de PP y Ciudadanos.