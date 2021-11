Qué ver hoy, sábado 6 de noviembre, en el Festival de Cine de Sevilla

El sábado 6 de noviembre trae un nuevo día donde poder disfrutar de grandes obras de la actualidad cinematográfica. Títulos como 'Luzzu', 'Great Freedom', 'Cuidado con lo que deseas' o 'Storm', son algunas de las producciones audiovisuales que podrán disfrutarse durante el sábado en las sedes escogidas por la organización del Festival de Cine de Sevilla. Realizamos una selección de los mejores estrenos y los imprescindibles que hay que visualizar durante esta nueva jornada cinéfila

Selección EFA: 200 meters

En una única sesión a las 12:30 del mediodía, podremos disfrutar de esta obra de Ameen Nayfeh en Cinesur Nervión Plaza. Premiada con los premios Mejor Película de la sección Historias Extraordinarias del Festival de Sevilla, y Premio del Público en las Giornate degli Autori de Venecia, 200 metros es la distancia que existe entre dos localidades palestinas separadas por el muro israelí. Esta es la distancia que separa a Mustafa de su mujer e hijos, a los que se tiene que conformar con saludar naca noche desde su balcón. Cuando su hijo es internado en el hospital, Mustafa tendrá que recurrir a un contrabandista para pasar al otro lado. Oda a las injusticias y las paradojas de la vida en la Palestina actual.

Cine en familia: El secreto de Vicky

Tras la muerte de su madre, Victoria, de apenas ocho años de edad, no ha vuelto a hablar. Por ello, su padre Stéphane se la lleva a vivir a las montañas con el objetivo de que Victoria vuelva a recuperar su habla. Cuando un pastor le regala un cachorro llamado Misterio, la niña vuelve a hablar y a recuperar la alegría; no obstante, la dificultad se encontrará en que la nueva mascota es un lobo, no un perro. El film refleja la tesitura entre que Victoria vuelva a su mutismo o vivir con un animal salvaje. Única sesión del día a las 12:00 del mediodía en Cinesur Nervión Plaza.

Sección Oficial: ¿Qué hicimos mal?

Durante dos pases podemos disfrutar este 6 de noviembre de esta obra de Liliana Torres. La primera de ella corresponde a la sesión de las 9:00 horas; mientras que la segunda comenzará a las 19:45 horas, ambas en Cinesur Nervión Plaza.

La española Liliana Torres opta al Primer Premio AC/E a la Mejor Dirección de Película Española con su nueva obra. Dirigida y protagonizada por la propia Liliana, la producción narra la búsqueda de la protagonista de 4 hombres que han tenido un papel importante en su vida para realizarles la pregunta clave: ¿Qué hicimos mal?.

Sección Las Nuevas Olas No Ficción: Guerra e pace

Martina Parenti y Massimo D’Anolfi recogen en esta película un inteligente relato sobre quién produce y cómo las imágenes de la guerra. Empezando por la invasión de Italia a Libia en el año 1911, siguiendo por la actual pluralidad a través de smartphones y cámaras de seguridad, pasando por una 'escuela de cine' y archivo audiovisual militar. Cuenta con un único pase durante este día 6 de noviembre a las 19:30 horas en Cinesur Nervión Plaza.