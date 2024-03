Alejandra Rubio desmiente los rumores de un posible embarazo de Carlo Costanzia

El clan Campos no atraviesa uno de sus mejores momentos. Alejandra Rubio, tras confirmarse su romance con Carlo Costanzia, está lidiando como puede con la presión mediática y mientras tanto su madre de recupera de una neumonía por la que ha permanecido varios días ingresada en el hospital. Además, su tía Carmen Borrego también ha sufrido algún que otro problema de salud en los primeros días de Supervivientes.

Con todo ello, un rumor que podría dar una gira de tuerca más asoma con fuerza. Y es que habrían pillado a Alejandra Rubio comprando varios test de embarazo. La colaboradora televisiva es uno de los personajes más buscados del momento debido a su incipiente relación con Carlo Costanzia, el hijo de Mar Flores.

En una de sus últimas intervenciones en televisión, Alejandra se mostró preocupada por su situación personal, agravada por los problemas de salud de su madre. Pero, eso no sería el único asunto que mantiene en vilo a la joven. Según Informalia, Alejandra Rubio ha sido pillada cuando se dirigía a una farmacia en la que ha comprado tres test de embarazo. En la noticia de Informalia se recalca que los test que ha adquirido pertenecen a la marca más fiable del mercado. Por ello, la joven querría asegurarse de cuál es su estado con la mayor fiabilidad posible.

Alejandra Rubio desmiente lo que nadie había dicho: no se publicó que estuviera embarazada sino que había comprado los test https://t.co/O8ELmxyamV — Informalia (@Informalia) March 13, 2024

La reacción de Alejandra ante los rumores de un posible embarazo no se ha hecho esperar. La joven ha negado la noticia publicada por Informalia. “¿De qué me estás hablando? ¿Pero me estás diciendo en serio? Oye, de verdad, o sea, yo ya no puedo más. Es que estoy flipando”, ha manifestado.

Por su parte, Carlo Costanzia ha reaccionado de manera similar ante los micrófonos de Europa Press. “No sé qué decir ya… Me tenéis el cuerpo”, ha respondido con cara de incredulidad a las preguntas del periodista.