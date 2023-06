¿Qué estudia Alejandra Rubio que no le gusta a sus fans?

La nietísima de María Teresa Campos quiere hacer carrera en la televisión y como influencer. Ya lleva varios años colaborando en programas de Mediaset, donde es una habitual en Fiesta o en El debate de las tentaciones, entre otros formatos. Poco a poco la hija de Terelu Campos ha ido asomando la cabeza en televisión, un medio que conoce a la perfección gracias a su familia.

La colaboradora de Mediaset se define como una amante de la lectura y precisamente esa afición la han conectado directamente con los estudios para realizarle una comprometida pregunta. "¿Por qué te gusta tanto leer pero se te dan tan mal los estudios?" A la influencer parece que no le ha sentado muy bien la pregunta y ha querido salir al paso para aclarar la situación.

“Eso no es así. Me gusta leer y no se me dan mal los estudios. Me aficioné a la lectura con 15 años después de leerme un libro que para mí me cambió la vida en ese momento. He sido una niña con notazas en el colegio y acabé bachillerato con una media bastante buena”, ha explicado.

Alejandra ha creído que con esa explicación no era suficiente y ha contestado a la pregunta con otra pregunta. “¿Ser malo en los estudios es no querer estudiar ADE, por ejemplo? Desde que tengo uso de razón pinto, bailo y me gusta todo lo relacionado con el arte. Intenté seguir lo establecido y hacer lo que se supone que tenía que hacer, pero para mí fue imposible. Estudio Interpretación que es igual de válido, me queda un año y estoy haciendo algo que me hace feliz, así que si para vosotros no estudiar Derecho o Relaciones Internacionales y perseguir tus sueños dejando a un lado lo que todo el mundo te dice es ser malo en los estudios, entonces si lo soy”, ha concluido.

Resulta evidente que Alejandra ha escogido su propio camino y tiene las ideas muy claras. Hasta el momento no le va mal, quién sabe si la veremos de actriz en alguna serie o película, mientras tanto no le falta trabajo en Mediaset y en las redes sociales está cerca de los 300.000 seguidores.