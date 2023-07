Amaia Montero ya descansa en casa tras pasar 10 días en la UCI

La salud de Amaia Montero ha sufrido un importante revés. La cantante ha estado 10 días ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Beata María Ana debido a una intervención quirúrgica en un dedo de la mano que terminó complicándose más de lo esperado. La noticia desvelada por el programa Espejo Público ha causado un gran impacto entre los seguidores de la artista que ya sufrido varios episodios relacionados con la salud mental.

La exvocalista de La Oreja de Van Gogh está ya fuera de peligro y descansando en su domicilio. Así lo ha adelantado el portal web Look, desmintiendo que la artista siga ingresada en la planta del centro hospitalario. Según Look, el estado de salud de Amaia Montero no es “alarmante” y solo está centrada en recuperarse cuanto antes.

El ingreso hospitalario de la cantante se une a los episodios ligados a la salud mental que han mostrado una imagen preocupante de Amaia en las redes sociales. Justo cuando parecía que comenzaba a dejar atrás ese bache, ha llegado la noticia del ingreso en la UCI por una intervención en su dedo pequeño. Los seguidores de la artista han estado pendientes en todo momento de su salud y en los últimos días se han multiplicado las muestras de cariño hacia uno de los rostros más destacados del pop español.