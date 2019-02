Ana Guerra calienta Instagram

Ana Guerra se ha despedido de Miami con una imagen en la que posa muy sexy con un body de encaje de Women's Secret. Apoyada en una ventana y con el mar de fondo, la foto ha superado los 145.000 'me gusta' en menos de un día. Algunos apuntan que el autor es el actor Miguel Ángel Muñoz, con el que se relaciona desde haca semanas a la ex triunfita.

Después de vivir uno de los días más especiales de su carrera actuando en el escenario de los premios Lo Nuestro junto a su compañera Aitana Ocaña y la actriz y cantante colombiana Greeicy con su tema Lo malo, Ana Guerra también ha tenido tiempo para relajarse en Miami. "Te veo pronto Miami", ha escrito la que fuera concursante de Operación Triunfo 2017. "Qué cuerpazo tienes"; "¿Quieres que nos de un infarto?", o "Qué elegancia y estilo tienes Ana, todo un ejemplo", son algunos de los mensajes que pueden leerse entre los más de 1.300 que ha recibido la artista en dicha foto.

Hay otro detalle que no ha pasado desapercibido en las redes sociales y es que algunos de sus fans han ido un paso más allá preguntándole: "¿Quién te habrá hecho la foto?", haciendo referencia a los rumores que siguen relacionándola con Miguel Ángel Muñoz. "Qué buen fotógrafo es Miguel Ángel", "¿Quién te sacó esa foto? Me parece que hay un presunto culpable", "Los créditos del fotógrafo MAM". No sabemos si habrán acertado o no, pero lo cierto es que el protagonista de la serie Presunto culpable también acudió a los premios Lo Nuestro y compartió algunos de sus mejores momentos en su perfil de Instagram.