Arantxa entona el ‘mea culpa’ a golpe de exclusiva

Arantxa Sánchez Vicario ha hablado por primera vez en una revista del corazón del drama de su vida y ha pedido perdón a su familia, arrepentida, en una entrevista exclusiva que esta semana publica ¡Hola! "Acusé y fui injusta con mi padre, me hubiese gustado despedirme diciéndole lo mucho que lo quería", asegura la ex tenista. Habla también de la relación que mantiene ahora con su progenitora: "Mi madre está conmigo aun habiéndole dado mil patadas. Me ha demostrado lo que es el amor incondicional".

La deportista abre las puertas de su casa en Miami, donde vive con sus hijos, y descubre a la publicación la realidad de su divorcio de Josep Santacana. "Lo doy todo y me peleo por él, le doy mi vida... y él me traiciona, me engaña y me quita todo", relata.