Bono y The Edge hablan del futuro de U2: “Tenemos 100 canciones nuevas en la recámara”

Tras los imperdibles conciertos inaugurales de U2 en Sphere de Las Vegas, la banda se une a Zane Lowe en Apple Music 1, mientras se preparan para una nueva tanda de conciertos. En la conversación, Bono y The Edge desmenuzan el origen de las imágenes, sonidos y espectáculos que han arrasado en Internet. El grupo también revela que tienen 100 canciones en la recámara y adelantan algunas canciones nuevas increíbles, al tiempo que insinúan que habrá un álbum en el futuro y añaden que la nueva música es la razón de ser de la banda.

–¿Cómo calificaría los espectáculos de U2 en The Sphere? –Bono: Esto puede llevarte a cualquier momento y lugar y hacerte sentir como si estuvieras allí. Es un proyecto científico al servicio del arte.

–¿Cómo se inspiró el experimento de la esfera? –Bono: Al final, se trata de intentar establecer una conexión con nuestro público. Se trata de intentar que el peor asiento de la sala sea también el mejor asiento. Ya sea saltando entre la multitud, trepando por los altavoces o con las primeras incursiones en el vídeo, todo es un intento de acercarnos a nuestro público.

–¿Cuáles han sido las ventajas de Sphere? –The Edge: Entrar y ver realmente nuestro escenario, ver nuestros instrumentos, luces y el edificio terminado fue todo un momento, la verdad. Porque ahí fue cuando todo se volvió real. Eso es lo que es tan increíble. Son 18.000 personas, pero todo el mundo va a tener esta vista perfecta del escenario.

–¿Cómo vivió los comienzos de U2 en Sphere? –Bono: Lo que queríamos era crear, que se sintiera como estar en una cueva. Queríamos despojarlo de toda electricidad, despojarlo de toda tecnología. Queremos empezar con la primera expresión que tuvo la gente, que fue la pintura rupestre. Podrías pensar, 'es una cueva muy de ciencia ficción la que tienes aquí'. Pero eso es lo que vamos a hacer. Vamos a traerlo de vuelta a ese primer momento. Así es como empezamos el show. Yo canto, como lo hice en Zoo TV originalmente. Canto una melodía irlandesa llamada Sean-nós, que es normalmente un canto sin acompañamiento. Es lo irlandés influenciado por el norte de África. Nuestra música en Irlanda tiene fuertes conexiones con el hemisferio sur. No tendré mis gafas puestas. Busco mis gafas, mis mosquiteras, y me las pongo. No sólo cambia la forma en que la gente me ve, también cambian mi forma de ver el mundo. La forma en que la banda actúa tras ese momento está sacada directamente del futuro, con un toque de 1990 en Berlín, en Zoo Station.

–¿Cómo valora el trabajo de Willie Williams, el director creativo de U2? –Bono: Willie ha hecho un trabajo asombroso gestionando no sólo lo impresionante del edificio, sino de lo que intentamos hacer con ese lugar. Este hombre está realmente comprometido. No hace las cosas a medias. Ha sido un privilegio poder inaugurarlo y ayudar, supongo, en cierto modo a construirlo.

–¿Qué ha significado la ausencia de Larry Mullen Jr. en Atomic City? –Bono: Es muy difícil para él. Vino la noche antes de que lo grabáramos en Sound City. Hay tantas historias en ese estudio. Edge quería que fuéramos allí y Larry fue la noche anterior para asegurarse. No sabía si podría tocar una hora o ni siquiera sabía si podría tocar 15 minutos y simplemente tocó como un trueno. –The Edge: John (su técnico) decía que le gustaba tanto el sonido de la sala que acabó tocando como tres horas.

–¿Qué le deparara el futuro a U2? –The Edge: Bueno, creo que se trata de nueva música, nuevas melodías. Hay muchas que tenemos listas y algunas que necesitan quitar un poco de polvo, pero estarán listas pronto. Te digo que tenemos canciones nuevas increíbles. –Bono: Edge tiene unas 100 en la bolsa. Yo tengo unas 20, pero Adam también tiene algo que aportar. Larry estará sentado allí revisando la bolsa diciendo: 'Sí, no, esto es una mierda. Eso también es una mierda. ¿Hay algo aquí que no es mierda?' Encontraremos 10 y eso es todo lo que necesitamos.

–¿Vais a seguir luchando y estando en la brecha? –Bono: La lucha es por nuestro futuro. Es el amor frente a la suerte. En eso se basa nuestra banda. No es sólo amistad. Usamos demasiado la palabra amor como hacían los Beatles. Es una palabra que da pereza usar a menos que tenga significado, si no tiene significado dentro de la banda, entonces no va a tener significado fuera de ella. Así que este es el momento en que si la gente ha perdido su amor, deben irse a tomar por culo incluyéndome a mí. Si no estás enamorado de la música, porque además la música paga nuestras facturas, y si no la amas, es hora de irte a la mierda. –The Edge: Lo que no hemos olvidado es el privilegio que supone estar en este escenario, tocando nuestras canciones ante este público.