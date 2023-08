Judeline, de los Caños a la meca de la música

Judeline (Lara Fernández) es una joven cantante nacida en 2003 en Jerez de la Frontera y criada en Caños de Meca. Desde muy temprana edad, mostró interés por el arte y se visualizó a sí misma como artista. A medida que desarrollaba su voz, comenzó a proyectar su pasión por la música. En 2020, a la edad de 17 años, Judeline se mudó a Madrid para completar sus estudios en el Bachillerato Artístico. Sin embargo, pronto descubrió que su verdadera pasión se encontraba en la música, lo que la llevó a dejar de lado sus estudios y dedicar todo su tiempo y esfuerzo a su carrera musical.

Durante ese mismo año, Judeline lanzó varios sencillos, como Nueva en la ciudad y De una manera, los cuales captaron la atención de diversos artistas y sellos discográficos. Estos sencillos la colocaron en el centro de atención de la industria musical. En 2022, lanzó su primer EP titulado De la luz, el cual fue inspirado en su tierra natal y la catapultó aún más en su carrera. Con este EP, Judeline logró explorar nuevos sonidos y estilos musicales, dejando claro su talento y versatilidad. Recientemente, Judeline ha sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento de Canijo, una nueva producción en la que experimenta con diferentes sonidos y presenta una faceta renovada de su música.

En Apple Music uno de los objetivos fundamentales es el apoyo a los nuevos artistas que irrumpen desde todos los rincones del planeta. El programa Up Next España ofrece la oportunidad de reconocer y apoyar a artistas locales que algún día pueden formar parte del panorama global de la música. Durante este mes, la apuesta Up Next de Apple Music es Judeline, la artista gaditana de la que todos hablan, considerada ya como uno de los fenómenos con mayor talento y proyección del momento, alabada públicamente tanto por miles de seguidores como por varias personalidades como Rosalía y Alizzz (productor de C Tangana) entre ellas.

Judeline ha contado cómo se siente al ser la nueva apuesta Up Next de Apple Music en España, como en su día fueron otros artistas como Billie Eilish, Bad Bunny, Khalid, Megan Thee Stallion o Jhay Cortez. “Me parece una oportunidad increíble para artistas como yo, me siento agradecida. Creo que el streaming ha aportado toda la globalización a los artistas".

La joven de Caños de Meca ha compartido sus referentes musicales y su fuente de inspiración. “Me gusta mucho idealizar situaciones y crear historias en mi cabeza, me inspira lo nuevo, siempre estoy investigando nuevos artistas y sonidos. Mis principales referentes musicales actualmente son Gal Costa, Laylow, Dellafuente, Travis Scott, Lole y Manuel…”

Pese a su corta carrera su música no ha dejado de evolucionar y ha conquistado escenarios de grandes festivales como Primavera Sound, Bilbao BBK Live o Tomavistas. Judeline ha explicado como gestiona la expectación que genera a su paso. “Es raro, la verdad, pero poco a poco voy gestionándolo; obviamente es precioso ver a tantas personas vibrando con mi música. Bueno, este es un mundo complejo, no es algo que mucha gente viva, ni tampoco entienda; hay una dualidad entre lo bueno y lo malo, a veces lo odio y sin embargo otras veces me encanta”.

Judeline ha fichado por uno de los sellos discográficos más importantes del mundo, Interscope, donde figuran artistas como Lady Gaga, Karol G o Lana del Rey, entre otros grandes nombres de la música. Judeline ha conseguido llamar la atención de Rosalía. “Es bonito que personas que tienen una posición tan importante y no tienen por qué apoyar a ningún otro artista, les salga empujar a otros más pequeños; estoy feliz y agradecida”.

La artista no se olvida de sus raíces y su tierra, Cádiz, que está muy presente en sus canciones. “Las raíces son muy importantes para mí. Siento orgullo y mucho respeto por mi cultura andaluza; noto que falta un altavoz para nuestras raíces, tenemos mucho que contar”.