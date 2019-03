Bosco Álvarez, el nuevo macizo del momento

Se llama Bosco Álvarez y es el nuevo buenorro del panorama nacional. Un descubrimiento que acabamos de hacer por cortesía de su famosa hermana, Lara Álvarez, quien presume de su hermano en las redes sociales siempre que puede. La verdad es que ambos son guapísimos y con estos hermanos se cumple eso de que la belleza es cuestión de genes.

Para muestra, las fotos que ha publicado esta semana en Instagram la presentadora junto a su hermano para felicitarle por su cumpleaños. Los comentarios que les piropeaban, en especial a Bosco, inundaron la publicación, y no es de extrañar. "Que dos guapuras"; "Vaya par de hermanos"; "Cada día más guapos", o "Ojalá mi hija y mi hijo cuando crezcan se miren con ese amor que vosotros os miráis"; son algunos de los mensajes que la ex reportera de Moto GP y presentadora de Supervivientes ha recibido tras la publicación. "Cumpleañero Feliz. Te quiero canijo", escribió en el pie de foto de la popular foto la asturiana. Lara mantiene una estrechísima relación con su hermano pequeño, al que adora.A este morenazo le encanta el surf y el skate, viajar y sus redes sociales están inundadas de imágenes en las que conquista con su sonrisa. "Nuestra complicidad no la sabe nadie, más que felicidades... gracias por tanto! Te adoro", escribió por su parte Bosco el 29 de mayo pasado para felicitar los 32 años de su hermana, diez años mayor que él. Unos mensajes acompañados de unas fotos, entre arrumacos y gestos de cariño, que demuestran el amor que existe entre ambos. Y es que, si de algo está orgullosa Lara, es de su familia, sobre todo de sus padres, Gracia y Raúl. Ahora Bosco ha dado el salto a la fama. ¿Querrá dedicarse a la televisión, como Lara?