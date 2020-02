'Broom challenge', el último reto viral con una escoba de protagonista

Mantener una escoba de pie y sin que se caiga. Este es el nuevo (y esta vez tampoco tan absurdo como otros) reto viral que se ha hecho célebre en redes sociales a raíz de un tuit de una usuaria que sostenía que la NASA había indicado que era el único día que una escoba se mantenía en pie por si sola sin ayuda de ningún otro apoyo. Bautizado como Broom Challenge el reto fue seguido por diferentes famosos internacionales (el boxeador Saul Canelo Álvarez o los cantantes Jason Derulo o DJ Khaled) y la propia NASA emitió un tuit explicando que, era incierto que sólo ocurriera un día del año, y que siguiendo las leyes de la física es posible conseguirlo todos los días del año.

Este es el tuit original decía "Al principio no lo creía, ¡pero Dios mío!". El mensaje llevaba debajo un vídeo en el que se ve a la usuaria poniendo en pie la escoba. Aseguraba que estuvo sin caerse durante tres cuartos de hora.

Okay so NASA said today was the only day a broom can stand up on its own because of the gravitational pull...I didn’t believe it at first but OMG! 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/M0HCeemyGt