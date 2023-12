Carmen Alcayde se enamora de un yogurín

La diferencia de edad nunca debe ser un problema para el amor. Que se lo pregunten a Carmen Alcayde que ha caído en las redes de un joven de 27 años, del que ya dejó algunas perlas durante su estancia en GH VIP 8. A sus 50 años, la presentadora ha recuperado la ilusión en el amor de la mano de Charlie, 23 años menor que ella.

Alcayde confesó a sus compañeros de GH VIP que estaba enamorada de un vestido, y que no sabía si iba a estar disponible cuando saliera del reality de Telecinco. Ese vestido era Charlie, el joven que ha conquistado su corazón.

“Me gustaba ese vestido. Lo había estrenado y solo lo tenía de hacía un mes. Yo quería ese vestido… ese vestido ya no está. Si yo te contara lo bonito que es… Te digo que ya no está, quedaban pocas unidades”, le dijo a sus compañeros. Albert, conocedor de la situación, respondía a la presentadora. “El vestido está ahí, vamos… Te digo yo, tendría que haber pasado algo que no ha pasado para que no estuviera como lo vi yo en la tienda”.

🔴 ¡Ya a la venta el nuevo número de Diez Minutos! Este miércoles, en portada, Bertín Osborne anuncia que romperá su silencio sobre el bebé que espera Gabriela Guillén, pero previa prueba de paternidad. Además, FOTOS EXCLUSIVAS de Carmen Alcayde enamoradísima. ¡Ya en tu quiosco! pic.twitter.com/GjBqQXiovr — Diez Minutos (@diezminutos_es) December 20, 2023

Un año después de su doloroso divorcio con Eduardo Primo, el padre de sus hijos, con el que mantuvo una relación de 30 años y 19 como matrimonio, la presentadora recobra la ilusión. La revista Diez Minutos ha publicado las imágenes en exclusiva del apasionado reencuentro entre Carmen y Charlie. El joven se ha mantenido a la espera y no ha dudado un momento a la hora de citarse con Carmen en la puerta de un hotel de Madrid. Allí han dado rienda suelta a la pasión, dejándonos un acaramelado beso con el que han recuperado el tiempo perdido.

A la presentadora le costó cerrar el capítulo con Eduardo Primo, con el que ha estado durante tres décadas. “Lo hemos hecho por nuestros hijos, para que vean a sus padres bien. Cuando no hay una armonía en casa, lo mejor para ellos es que vean que se puede ser feliz aunque sea separados. No nos sobrábamos, pero no nos complementábamos", señalaba.

La ex de Sálvame prefiere quedarse con los buenos momentos vividos con el padre de sus hijos. “He vivido una vida con él. Hemos disfrutado, hemos viajado… Si no hubiera sido así, no hubiera aguantado 30 años. No hay buenos y malos, solo diferentes, no estábamos conectados y creo que vamos a ser más felices separados, mis hijos también”, explicaba sobre su ruptura.