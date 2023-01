Claramente ella es Clara Chía y Shakira la compara "con un Twingo"

Los Twingo eran coches que llegaron a tener sólo dos pedales y con su reducido tamaño y su funcionamiento más simple el dj Bizarrap tenía la comparación perfecta para equiparar a Shakira "como un Ferrari" y a la actual pareja de Gerard Piqué "con un Twingo". Gama altísima frente a gama baja. Es también la comparación entre el "Rolex" y el "Casio". En todos los aspectos.

La colombiana se ha quedado tranquila y a gusto y la letra es responsabilidad del dj argentino que convierte en oro viral todo lo que toca. La Session #53 ya va por los 24 millones de descargas en Youtube desde su irrupción las pasada madrugada.

"Mucho gimnasio, pero trabajo el gimnasio también". Clara-mente, pero no es buena, claramente. Juegos de palabras que ya hacía Piqué con Arbeloa, "cono-cido".

Shakira, que ya le hizo una peineta a su ex en un partido de béisbol con los hijos en plena negociación de los abogados en el proceso de ruptura, se había descargado en otras canciones hasta llegar a esta catarsis a dúo con Bizarrap. Claramente su intención no era sólo ajustar cuentas con su antigua pareja sino por quien la relevó en el corazón (y en la pichula, como agregaría Mario Vargas Llosa).

¿A quién le llama "Twingo" Shakira? Clara Chía Martín era una anónima barcelonesa de 23 años que trabajaba de camarera en una discoteca de la capital catalana que frecuentaba el ex barcelonista con otros amigos. El roce hace el cariño y de ser la que se ocupaba de las reservas VIP cuando había zafarrancho azulgrana pasó a formar parte de Kosmos, la agencia del ex jugador y ambicioso promotor y empresario. Como le sucedió a ïñigo Onieva, Piqué fue pillado en actitud cariñosa con su nuevo amor para sorpresa de su entorno. Shakira se puso roja como un Ferrari. Y de aquel desliz, convertido en romance, no hay reconciliación mínima posible.

La colombiana, que tiene 45 años y dos hijos en común con su odiada ex pareja, se ha visto agraviada por el 'recambio'. Para ella es humillante verse sustituida por una camarera y es lo que viene a proclamar en su sesión con Bizarrap.

Tenía ganas de explicarlo, a su manera, y hacer ver que su ex se autodefine también con sus decisiones, que es lo que incide el tema. De paso, en lo deportivo, con retirada incluida, esta nueva etapa ha sido de un acelerado declive para Gerard Piqué y está por ver de qué manera esta dispersión sentimental, mientras arrecian las saetas lanzadas por Shakira, afectará a los jugosos negocios del que fuera jugador internacional.