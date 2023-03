Depeche Mode desmiente la falacia de que las drogas y la bebida nos hacen más creativos

Dave Gahan y Martin Gore de Depeche Mode se unen a Zane Lowe en el estudio de Apple Music 1 para hablar de Memento Mori, su primer álbum en seis años, que sale a la venta en los próximos días. Hablan en Apple Music sobre seguir evolucionando después de más de 40 años de carrera, la simplicidad del nuevo proyecto, el fallecimiento del querido miembro fundador Andy Fletch Fletcher, sus primeras influencias, cómo Violator en 1990 lo cambió todo para ellos, escribir con Richard Butler de Psychedelic Furs en este proyecto, su tremenda actuación en el Rose Bowl de 1998 y mucho más.

–¿Cómo es el nuevo álbum de Depeche Mode, Memento Mori? –Dave Gahan: Algunas de las mejores canciones de gente como Bob Marley o John Lennon y su simplicidad es lo que realmente se queda contigo para siempre. No complicar las cosas en exceso. Cuando grabamos este disco, Martin y yo éramos muy conscientes de que no debíamos complicarlo todo. Hicimos un gran equipo con James Ford y Marty Salogni. Al final, solo éramos nosotros cuatro.

–Depeche Mode reflexiona sobre la pérdida de Andy “Fletch” Fletcher. –Martin Gore: Bueno, creo que Dave dijo recientemente que era el mayor fan de la banda y lo creas o no, pienso sinceramente que disfrutaba más en Depeche Mode que Dave o yo. Quiero decir que para él era lo más grande en la vida. –Dave Gahan: Creo que echamos de menos a Fletch y le lloramos durante el todo el proceso de hacer el disco porque su presencia estaba ahí. Sé que suena raro, pero así fue y continúa cuando estamos ensayando ahora y cuando estamos haciendo cosas o estamos fuera en un viaje de promoción haciendo cosas. Todo lo que hacemos sin Fletch es nuevo para nosotros.

–¿Cuáles fueron vuestras primeras influencias? –Dave Gahan: Creo que al principio ambos éramos grandes fans de Bowie y mucho del glam, T-Rex, Kraftwerk. Cuando Kraftwerk apareció, fueron una gran influencia. Íbamos a clubes y escuchábamos esa música, Roxy Music, todo ese tipo de cosas, también me gustaban los Stones. Me gusta Jagger, me gusta su maldad, cuando digo maldad, quiero decir que eran como los villanos y eso me gusta. Me encanta Neil Young. –Martin Gore: Siempre he escuchado todo tipo de música y creo que como compositor es importante estar al tanto de todo lo que hay ahí fuera. Si eres músico electrónico, no deberías escuchar sólo música electrónica. Todo es interesante... Me gustan cosas como Kurt Vile, por ejemplo, y los acordes raros, eso siempre ha sido muy importante para mí, también me gustan mucho las letras. Así que obviamente me gusta gente como Bob Dylan, me gustaba mucho Neil Young, todavía me gusta Neil Young.

–¿Cómo fue el impacto de Violator en 1990 para vuestra banda? –Dave Gahan: Sí, lo cambió todo porque nunca habíamos vendido tantos discos ni habíamos tocado para tanta gente y todo despegó. Así que decir que nada cambió, sería una mentira. Todo cambió, la percepción de la banda, la presión por mi parte, la presión sobre mí como líder, todo cambió en ese momento. –Martin Gore: Sí, creo que el éxito de Violator, obviamente, añadió presión extra sobre nosotros. Sentí una presión increíble con Songs of Faith and Devotion para crear un montón de canciones que pudieran igualar a eso. Creo que eso probablemente me hizo empezar a beber un poco más, luego Dave siguió su propio camino en aquel momento. También creo que existe esa falacia que todos pensamos, que las drogas y la bebida nos hacen más creativos. Es muy fácil caer en esa trampa.

–¿Cómo se gestó la colaboración de Richard Butler en el nuevo álbum de Depeche Mode? –Martin Gore: Escribí cuatro de las canciones del álbum con Richard, algo que nunca había hecho antes, trabajar con alguien ajeno a la banda. Él se puso en contacto conmigo alrededor de abril de 2020. La pandemia había golpeado y él sólo me envió un mensaje y dijo: “Deberíamos escribir algunas canciones juntos.” En realidad ya me dijo eso una vez antes, hace como 10 años o algo así, nunca salió nada de aquello.

–Depeche Mode sobre la importancia de la célebre actuación en el Rose Bowl de 1998. –Martin Gore: Probablemente nos convencieron mayormente. Obviamente, la gente nos dijo: “Las cosas han cambiado en Estados Unidos. El mercado alternativo es ahora enorme. Podéis tocar en el Rose Bowl”. –Dave Gahan: Siempre quisimos terminar con un show especial o algo así. Había cambiado la percepción de la banda, pero no éramos realmente eso, no éramos realmente una banda de estadio. Nos iba mucho mejor que antes, tocábamos para 15 o 20.000 personas cada noche, pero en el Rose Bowl había 70.000 o algo así. No estábamos preparados, no lo estábamos.