Coincidiendo con la emisión de la última temporada del fenómeno televisivo, la que probablemente sea estos días una de la actrices más populares del planeta, la británica Emilia Clarke, protagoniza la portada de Vogue España de mayo. Con una suave melena castaña y una imagen sofisticada y luminosa, alejada del monocromatismo y rudeza estética de Juego de tronos, la actriz confiesa a Vogue cómo rodar en España conllevaba una dinámica que le ayudará a dejar atrás a su personaje de Daenerys: "Lo bueno de trabajar en España o en Belfast es que podía volver a casa, a Londres, los fines de semana: a la ida, pillaba el último vuelo del viernes, y a la vuelta, el último del domingo. Los sábados me dedicaba a salir de fiesta con mis amigos. Claro que este último año he escrito un pequeño diario, para seguir rememorando aquellos momentos cuando sea una abuela (risas)".

"He aprendidoy crecido con Daenerys. ¡Hasta me he empoderado!"

Emilia reflexiona para Vogue cómo ha sido coprotagonizar uno de los fenómenos de televisión más exitosos de los últimos tiempos. La serie, seguida en su último año de emisión por 31 millones de espectadores, acogió a una Clarke inexperta, que fue creciendo junto a su personaje: "Mi contacto con la industria del cine y la televisión era casi nulo. Así que he aprendido y crecido con ella (Daenerys). ¡Hasta me ha empoderado!".

La actriz acumula, ocho años después, nominaciones a los Emmys, contratos publicitarios, grandes estrenos de cine y nuevos proyectos que la colocan en los titulares junto a sus tatuajes, problemas de salud y un amor por la música que le llevará a cantar en la película Last Christmas, un guión de Emma Thompson y canciones de Wham! y George Michael que se estrenará a finales de año. Clarke cuenta cómo vive su fama con normalidad y distancia: "Yo intento mantenerme al margen de lo que se dice o escribe sobre mí, no leo nada, no soy de las que buscan su nombre en Google".

Con motivo de las circunstancias de su personaje, la actriz vivió la grabación de las dos primeras temporadas en solitario y alejada de sus compañeros de reparto, sobre lo que bromea en la entrevista: "Cuando nos reuníamos todos durante la promoción, yo estaba en plan: 'Hola chicos, ¿os acordáis de mí? ¡Yo también quiero ser vuestra amiga!' Sí, pasé un par de años muy solitarios. Esa era la circunstancia de Daenerys, así que me vino bien para empatizar. Y es una buena escuela, porque aprendes mucho de ti y te ayuda a ser constante y establecer una disciplina. Así descubrí mi resiliencia", narra la intérprete.

Emilia reconoce que, en el camino que ha recorrido junto a Daenerys Targaryen, la actriz ha difuminado las fronteras entre ella misma y la icónica Khaleesi: "A veces lo he pasado mal por ella, por las decisiones que ha tomado. Siempre que encontraba el amor terminaba perdiéndolo, se veía forzada a elegir entre él y el poder. Quizá porque lo lleva en la sangre, por ser quién es, por su linaje. No, no lo ha tenido fácil para encontrar su voz, su causa y saber quién es".

Ante el cambio experimentado por su personaje en las últimas temporadas, Clarke confiesa cómo elevó su papel a un terreno mucho más emocional con el objetivo de crear un fuerte vínculo con el espectador: "En las últimas temporadas, Daenerys es una mujer poderosa, que ha tomado el control de su vida. Por eso quise llevarla a un lugar más emocional, en el que se revelara su humanidad, con sus incertidumbres y su fragilidad".

El emblemático rodaje de la octava y última temporada de la serie estuvo cargado de un vibrante y conmovedor sentimiento que mezclaba la nostalgia y la emoción: "¡Todos lloramos! Fue como una catarsis. Toda la temporada resultó muy rara, tremendamente emocional..." Un documental que pronto verá la luz recoge los últimos y emotivos momentos de rodaje de la ficción.

Convertida en referente de la cultura popular, Emilia Clarke comparte sus planes de futuro, y cómo se enfrenta, al igual que el resto de sus compañeros en la serie, a un éxito tan brutal: "Me apetece colaborar con gente que me inspire, seguir a mis ídolos y ver qué puedo aprender. Directores como Alberto Cuarón, Yorgos Lanthimos, Steve McQueen... Trabajar en grandes películas como Han Solo es genial (...) Pero siento que, después de haber estado en una producción tan brutal como Juego de tronos, es un tipo de experiencia que ya conozco demasiado bien, me resulta hasta rutinaria. Por eso también he creado mi propia productora", cuenta.

Celosa de su privacidad, no rehuye expresar sus ideas y pronunciarse social o políticamente: "Para mí, se trata de ayudar a los demás, a quienes lo necesitan”. “Para la mujer, el paisaje ha cambiado para mejor desde que yo empecé, pero a veces aún resulta complicado que te tomen en serio, sobre todo si eres joven. Me parece crucial demostrar a las niñas que pueden ser lo que quieran, y que sus mentes importan", sostiene la actriz.

Su especial relación con la moda goza de un lugar preferente en el reportaje. La británica se sitúa frente al objetivo de Vogue España ensalzando la tendencia de alfombra roja, el lazo. Un elemento que Emilia Clarke luce, en un sofisticado contraste con su personaje, entre la exageración y la opulencia.