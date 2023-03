Enrique Ponce no oculta su enfado con su ex, Paloma Cuevas, y Luis Miguel

El diestro Luis Miguel ha aparecido en Almería, donde vive con su actual pareja, la joven Ana Soria, en El Gordo y la Flaca, un popular programa de Univisión, la cadena estadounidense latina líder. El diestro no habla a las cámaras pero se ha sincerado con el equipo de dicho magacín popular en off. El diestro vuelve a mostrar su disgusto personal con el que fuera su compadre, Luis Miguel, por su relación con su ex, Paloma Cuevas.

El diestro y el cantante tenían un vínculo personal muy estrecho pero que la estrella adoptada en México se haya enamorado de su ex lo ha considerado como un gesto de deslealtad. Se habló de una airada pelea pública entre ambos meses atrás

Ponce no ha querido dejar grabado su testimonio pero habría estado interesado en que Univisión se hiciera eco de sus opiniones. El torero asegura que con su amor, que estaría completando su formación como abogada, quiere llevar una vida más anónima, más relajada y sin estar bajo los focos. Desde El Gordo y la Flaca se dice que aún está dolido con el “impacto mediático” de la relación sentimental de Luis Miguel con su ex mujer, un romance del que se han hecho eco todos los medios latinoamericanos. Ponce observa que ha sido algo desproporcionado y que le deja en mal lugar.

El diestro valenciano fue quien en 2020 dejó a Paloma Cuevas tras caer rendido ante Ana Soria y sin embargo ahora asegura que está muy afectado por las decisiones de la que fuera su esposa y madre de sus hijas. Se queja especialmente de que él no está en la vorágine de aparecer en las portadas mientras que Paloma Cuevas parece estar más a gusto en esa situación. La hija de Luis Miguel, Michelle Salas, ha hecho buenas migas con ella.

Enrique Ponce quiere darse una nueva oportunidad en el amor sin que se vea interferida por la sombra de su pasado. Desea tener una vida más discreta y tranquila aunque reciba la visita de programas de gran éxito en todo el continente americano.