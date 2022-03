Fabiola muestra por primera vez su alopecia

La broma protagonizada por Chris Rock sobre el aspecto físico de Jada Pinkett y la posterior reacción de su marido, Will Smith, subiendo al escenario a pegarle una bofetada por su falta de respeto, ha dado la vuelta al mundo y también ha despertado conciencias respecto a la alopecia autoinmune, la enfermedad que sufre la mujer de Will Smith. Varios rostros conocidos han aprovechado para mostrar por primera vez su alopecia. Como la modelo venezolana Fabiola Martínez, exmujer de Bertín Osborne, que a través de su perfil en Instagram, ha criticado duramente la actitud de Rock y aconsejado a todas las personas que sufran de alopecia que se pongan en mano de especialistas.

"A propósito de lo que ha pasado en los Oscar, tengo que decir que la alopecia es una afectación que podemos padecer tanto hombres como mujeres. Y que es una vergüenza que alguien pueda mofarse de otra persona por este motivo", ha comenzado diciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fabiola Martínez Benavides (@fabiolamartinezb_)

Fabiola Martínez ha querido usar la red de la imagen por excelencia para mostrar los efectos que la alopecia empezó a generarle a ella y cómo ha ido mejorando poco a poco con la ayuda de profesionales: "Yo llevo años aplicándome un tratamiento para controlar la caída. Existen diversos motivos; cambios hormonales (menopuasia), emocionales (estrés, ansiedad), biológicos o incluso hereditarios, pero en todos ellos con una atención adecuada en los inicios se puede conseguir muy buenos resultados", ha explicado. "Si es tu caso no sientas temor o vergüenza, busca ayuda profesional", ha terminado aconsejando a todos sus seguidores.

Cristina Cifuentes, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, también padeció de alopecia tras un accidente

Las palabras de la modelo han tenido una gran repercusión, acumulando más de seis mil me gusta y 250 comentarios apoyándola en su inmensa mayoría. Entre las primeras voces en reaccionar fue la de Cristina Cifuentes, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, que quiso compartir también su experiencia con los seguidores de Fabiola. "Hace ocho años tuve un gravísimo accidente y, a consecuencia del estrés post traumático y una larga estancia en la UCI, el pelo se me caía a puñados. La ventaja de haber estado al borde de la muerte es que sobrevivir se convierte en la única prioridad y todo lo demás pasa a ser accesorio. En cualquier caso, en esas circunstancias es fundamental no agobiarse (porque el problema empeora) y ponerse en manos de un buen dermatólogo", concluyó en su comentario público.