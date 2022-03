¿Cuál es la causa de la alopecia en mujeres?

La edición de los Oscars 2022 no solo ha abierto el debate en torno al enfrentamiento entre el cómico Chris Rock y el recientemente galardonado por su papel en 'El método Williams', Will Smith; sino que también son muchas las personas que se preguntan en qué consiste la enfermedad que padece Jada Pinkett Smith, la verdadera damnificada de la polémica.

Hablamos de la alopecia femenina, una enfermedad que, si bien afecta a un porcentaje menor que el que se da en hombres, sí que es bastante elevado en mujeres, de entre el 25 y el 30%.

Este tipo de trastorno provoca una pérdida de densidad capilar en las zonas más visibles del cuero cabelludo. Sin embargo, cabe destacar que si bien en los hombres puede provocar la calvicie total, cuando la alopecia se da en mujeres llega a esa totalidad de manera poco frecuente. Por norma general, se da en el ensanchamiento de la parte central y se extiende hacia los lados, llegando hasta la coronilla. Esto se conoce como calvicie de patrón femenino, con efectos permanentes.

¿Por qué se produce la alopecia femenina?

La alopecia femenina tiene su origen en numerosas y variadas causas, pero una de las más comunes la encontramos en los desequilibrios hormonales característicos de la menopausia, donde el descenso de los estrógenos también conlleva un aumento de las hormonas masculinas, los andrógenos. Por este motivo, la alopecia femenina se da con gran frecuencia en mujeres con edad superior a los 60 años y suele ir acompañado en algunos casos por un aumento del vello facial y en otras áreas corporales, lo que conocemos como hiperandrogenismo.

Otra de las causas de la caída del cabello en mujeres se da después de los partos, debido a que durante los meses posteriores el cuerpo busca volver al equilibrio hormonal previo al embarazo. La alopecia femenina también puede deberse a cuestiones genéticas, dado que aquellas mujeres que tengan antecedentes femeninos en su familia con esta enfermedad tienen más probabilidad de padecerla.

Los factores fisiológicos también juegan un papel importante en esta pérdida de cabello. Como en el caso de un funcionamiento incorrecto de las glándulas tiroideas, responsables de desequilibrios como el hipotiroidismo e hipertiroidismo, las cuales provocan aumentos y descensos bastante agudos de la tiroxina, por lo que el cabello se vuelve más débil.

Los ovarios poliquísticos también son otro de los factores que pueden derivar en alopecia femenina, así como factores medioambientales como la contaminación, fumar, estrés o tratamientos agresivos capilares.

Una de las características de la alopecia, tanto en hombres como en mujeres, es que el cabello caído ya no vuelve a recuperarse. Jada Pinkett confirmó en el 2018 que sufría esta enfermedad, por la cual luce su cabeza rapada y por la que, según ella misma ha señalado, ha sufrido mucho en el pasado.

Curiosamente, hace unos días la propia Pinkett reconocía en un video de Tiktok cómo lo vive actualmente: "Ser una mujer negra y lidiar con el cabello en Hollywood, en el momento en el que llegué a la industria, me incitó tener el cabello lo más europeo posible y eso fue el problema. Eso fue realmente desafiante porque me gustaba mi cabello suelto y rizado, pero nadie quería eso. Así que tuve que peinarme de formas que no me parecían naturales porque estaba tratando de entrar en el juego".