Fallece Miquel Perelló, el suegro de Rafa Nadal, tras una larga enfermedad

Duros momentos para Rafa Nadal y su esposa, Mery Perelló. El padre de la mujer del tenista español más laureado de la historia, Miquel Perelló, ha fallecido a los 63 años de edad tras luchar contra una larga enfermedad. La triste noticia la ha adelantado el diario balear Última hora y ha sido confirmado por diversos medios de comunicación. Miquel Perelló era un empresario del sector de la construcción, muy querido en Manacor, y que siempre ha llevado una vida discreta junto a su familia.

Precisamente esa es la actitud que ha inculcado a su hija Mery, que pese a llevar toda una vida junto a Rafa Nadal no se le ha subido la fama a la cabeza en ningún momento. La pérdida del suegro del tenista ha sentado como un jarro de agua fría en la familia, que rebosaba felicidad con el nacimiento del primer hijo de Rafa y Mery el pasado mes de octubre.

La familia, que siempre ha reservado la intimidad de Miquel, llora la pérdida de uno de sus miembros más queridos. Tras fallecer este jueves, hoy está previsto que se oficie la misa funeral en Manacor, donde la familia le dará el último adiós a Miquel Perelló.

Rafa Nadal no ha realizado ningún comentario en las redes sociales sobre la triste noticia, un gesto que conociendo al tenista manacorí no extraña. En estos momentos, Rafa está centrado en acompañar a la familia de su mujer en este inmenso dolor que les ha tocado vivir. El tenista no está viviendo una de sus mejores temporadas. En el día de ayer comunicó a sus seguidores que causará baja en el próximo Mutua Madrid Open debido a la lesión que viene arrastrando en el psoas.