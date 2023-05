Fernando Verdasco desvela una confesión comprometedora en la casa de Isabel Preysler

Como preámbulo al documental de Disney + en el que entraremos en la casa de Isabel Preysler, Mi casa es la tuya, el programa de Bertín Osborne en Telecinco, accedió al jardín de la mansión de Puerta de Hierro donde aguardaba en un almuerzo el yerno favorito de anfitriona, el tenista Fernando Verdasco. El deportista, marido de Ana Boyer, era el protagonista del espacio de confesiones de Bertín con Ana Boyer entre los comensales posteriores. Al menos las cámaras ya han estado en la terraza de Preysler, figura muy cuestionada a raíz de la ruptura con Mario Vargas Llosa y los contratiempos nupciales de Tamara Falcó.

Verdasco charló con el cantante y presentador en una conversación para masajear la imagen familiar. El tenista habló de cómo conoció a Ana en un torneo y supo así que ese flechazo estaba llamado a formar una familia con ella aunque estuviera con otra novia en esos momentos. "De ella me gusta todo. Su cabeza es la de su padre", resalta el jugador de tenis sobre su esposa.

"Yo tenía novia, pero a los tres días la tuve que dejar... bueno a los tres días no pero fue a las semanas", admitió el deportista. Está claro que si Ana Boyer se fijaba en él era una llamada del destino, inevitable. Si además ganaba a Rafa Nadal pocos días después, según recordaba ante Bertín, el amor se convertía en una llamada del cielo. Verdasco sabía así que la hija de Isabel Preysler estaba llamada a ser su esposa y rompió entonces con su anterior pareja. Los apellidos Boyer Preysler son un imán, está claro.

El amor surgió diez años atrás. "Había perdido 13 veces seguidas contra Nadal como profesional. Jugamos y le gané. Me dije 'esto es una señal de Dios' y fue cuando me replanteé el hecho de dejar a mi novia y empezar a picar piedra", ha resumido Verdasco sobre cómo cristalizó su relación con la hija del fallecido ex ministro. Las declaraciones póstuma de la hermana de Ana, Laura Boyer, no dejaron tampoco en buena posición ni a ella ni a su madre. Isabel Preysler mantuvo a los hijos mayores de su tercer marido lejos de su hermana.

¿Por qué se desarrolló el programa en casa de Isabel Preysler? Verdasco justificó que su residencia familiar está en Catar, en Doha, donde reside el matrimonio y sus dos hijos, Miguel y Mateo. Decidieron en 2016 vivir en el país asiático, pero no quiere decir que le den la espalda a España: "Somos españoles de pura cepa pero allí estamos genial, con privacidad y seguridad increíbles, allí la prensa no existe, para nada", es la justificación de Verdasco.

A diferencia de su cuñada Tamara, con tanto problemas, Ana y Fernando se casaron hace cinco años y optaron por una celebración más íntima, 60 personas, y decidieron que un lugar tranquilo era una isla de las Bahamas. Al casarse podían residir en Catar ya que sólo podían convivir allí como matrimonio.