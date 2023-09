Garbiñe Muguruza: "No he pensado en el retorno, vivo el ahora y estoy feliz"

Garbiñe Muguruza, una de las mejores tenistas de la historia de España, ha participado en la nueva edición de ZIN Academy, el evento de Zumba en el que han participado más de 500 instructores bajo las directrices de Beto Pérez. La que fuera número 1 del mundo, que está retirada de la competición hasta nuevo aviso, ha encontrado en esta modalidad deportiva una alternativa al tenis y una opción para recuperar la ilusión, la energía y el buen rollo.

–¿Desde cuándo practica zumba? –Desde hace varios años cuando empecé a descubrirlo para hacer calentamientos y trabajar la coordinación a través de la música.

–¿Cómo lo integró en su rutina de entrenamientos y preparación física? –He integrado el zumba en los calentamientos y en la preparación de los partidos. Te pones los cascos, piensas en el baile, despejas la mente y te ayuda a mejorar la energía y el humor.

–¿Qué beneficios obtiene de la práctica del zumba? –El beneficio principal es la buena energía que te aporta. Fomenta la socialización con tus compañeros, haces cardio y te ayuda de cara a la preparación física y la coordinación.

–Encuentra alguna similitud entre el zumba y el tenis, el deporte en el que es una figura consagrada… –No encuentro muchas similitudes con el tenis, ya que el deporte al que me dedico es otro tipo de preparación más individual, más de concentración y contener las emociones. En cambio, el zumba es todo lo contrario. En el zumba dejas aflorar las emociones, bailas con los compañeros, puedes fallar y no pasa nada. En ambos se practica ejercicio, pero no encuentro muchas semejanzas.

–¿Se ha sentido discriminada en alguna ocasión en el ámbito deportivo por el hecho de ser mujer? –No me he sentido discriminada. Y si en algún momento lo he sentido ha sido muy poco. En el mundo el tenis es uno de los deportes en lo que más igualdad hay. Cada año se ha ido avanzando, aunque aún queda camino por recorrer.

–Nos puede avanzar algo sobre su boda. ¿Tendrá lugar el próximo año? –De momento poco os puedo avanzar respecto a la boda. Sigo preparando cosas, detalles y la fecha que es lo más complicado de cuadrar con mi calendario. Desde luego el año que viene sería un año perfecto para que sea una realidad, y si no puede ser pensaríamos en el 2025. No quiero tener prisa, lo único que pretendo es que todo fluya bien.

–¿Cuándo la tendremos de vuelta en las canchas de tenis? –Ahora estoy disfrutando muchísimo fuera de las pistas y aprovechando el tiempo perdido. No he pensado en el retorno, vivo el ahora, estoy feliz y ya me plantearé una fecha para el regreso cuando me vuelva el gusanillo del tenis.

–¿Cómo es Garbiñe Muguruza fuera de las canchas de tenis? –Fuera de las pistas de tenis soy una persona muy diferente. En una cancha de tenis se ve muy seria, concentrada, con cara de pocos amigos cuando estoy compitiendo. Fuera de este mundo soy una persona muy habladora, social, más abierta y relajada. Me encanta pasar tiempo con mi familia y amigos, bailar, comer, cosas muy normales.