Gloria Trevi, una medusa independiente

Gloria Trevi es un torbellino de emociones. La polifacética artista se encuentra con la gira de su último álbum, Mi Soundtrack Volumen Tres, que ha grabado con su sello independiente Great Talent Records.

-¿Cómo afronta la gira Mi Soundtrack World Tour 2024? -Con mucha gratitud y emoción. Los primeros conciertos han tenido sold out por lo que solo puedo estar muy agradecida. Es un tour hecho con mucho cariño y nostalgia, pero al mismo tiempo, vanguardia. Lo van a disfrutar muchísimo.

-Incluso le han dedicado un día a su persona en la ciudad de Hidalgo, ¿Cómo ha recibido este reconocimiento? -Quiero que sea un día de asueto y que la gente ese día no vaya a trabajar. Pero, creo que no (risas). Es por Gloria Trevi, deberían tener ese día de libertad. Agradecida con este reconocimiento tan lindo.

-Acaba de estrenar Mi Soundtrack Volumen Tres, ¿Qué expectativas tenéis depositadas en este lanzamiento? -Estoy súper emocionada. Saqué el Volumen Uno que ha estado nominado a mejor álbum del año en los Premios Lo Nuestro. El Volumen Dos incluía dos canciones No hay almohada y A huevo, que son inéditas y yo quería grabar en los años 90. Y ha salido el Volumen Tres y la respuesta del público ha sido muy fuerte. Creo que este último es el que más le ha gustado al público.

-Mi Soundtrack Volumen Tres está compuesto por 11 canciones que se resisten al paso del tiempo… ¿De qué hablan estas canciones? -De todo. Hay algunas canciones que son de mi etapa más oscura como Lloran mis muñecas o Si me llevas contigo. Cierro el álbum con Siempre a mí para dejar un rayo de esperanza. También tiene la rebeldía de ¡Ya no!, la osadía de Virgen de las Vírgenes… Ahora en esta etapa soy una artista independiente. Toda esta música que estoy grabando de nuevo me pertenece, los masters son míos. Soy mi propia jefe con el sello Great Talent Records y eso es muy emocionante.

-¿Cuál es su fuente de inspiración? -Es la vida. En el caso de Medusa es mi historia. Mucha gente que no conoce la historia de Medusa piensa que es un monstruo con serpientes en el pelo que convierte a los hombres en piedra. No conocen que esta mujer sufrió los abusos del Dios Poseidón. Después de abusar de ella, la castigan y la convierten en Medusa. Cuando conocí esta historia me sentí muy identificada. Su castigo la volvió poderosa, porque lo que no te mata te hace más fuerte. Y como no morí hoy soy medusa (risas).

-¿Qué narra la serie Ellas soy yo, Gloria Trevi? -Es una historia fuerte, van a llorar, se van a enojar conmigo. Pero no quiero que se enfaden porque yo solo tenía 15 años y no tenía ni el conocimiento ni la experiencia que tengo ahora. Es una serie autobiográfica. Si te soy sincera en 50 capítulos no alcanzó a contar toda mi vida.

-¿Dónde podemos seguir la serie? -Está en Mitele Plus, si entras en la plataforma puedes ver todos los episodios.