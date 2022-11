Irene Rosales, atacada por una vaca

La mujer de Kiko Rivera, que se encontraba en una ganadería para conocer la industria cárnica de vacuno, ha sido atacada por una vaca mientras grababa un vídeo. La secuencia ha sido publicada por la modelo en su cuenta de Instagram. En ella se observa a la nuera de Isabel Pantoja grabándose junto con una vaca que estaba comiendo y le embiste para toparse con el sombrero que llevaba Irene Rosales.

El ataque ha sido sin mucha fuerza y por suerte para la modelo, sin hacer uso de los cuernos. La joven ha repelido el impacto con su sombrero y todo ha quedado en un susto. Tras compartir el vídeo de su jornada campestre en las redes sociales, Irene ha salido al paso para aclarar lo sucedido. “El vídeo que he subido de la vaca que me da fue porque la pobre estaba comiendo y movió la cabeza y me dio. No me dio en la cabeza, sino en el sombrero, así que no me hizo daño ni nada. Fue más el susto que lo que parece en el vídeo”, ha explicado.