Irene Villa se separa de su marido después de siete años

Irene Villa y Juan Pablo Lauro han decidido poner fin a su matrimonio después de casi una década juntos y tres hijos en común. La pareja atravesaba desde hace meses una profunda crisis que finalmente no han podido superar. La propia Irene lo anuncia en la portada de la revista ¡Hola! "Ha sido de mutuo acuerdo y sin dramas, pero nuestras familias se han llevado un gran disgusto porque no se lo esperaban, nadie se lo esperaba", afirma la periodista en dicha revista. "Era nuestra decisión y no podíamos dejar que nuestras familias influyeran", dice.Irene y Juan Pablo, un argentino afincado en España desde los 19 años, se casaron en junio de 2011. Se habían conocido dos años antes en la Fundación También, cuyo objetivo es la integración de personas con discapacidad. Tienen tres hijos: Carlos, de seis años, Pablo, de tres, y Eric, de dos. Hace un año ella perdió el cuarto hijo que esperaban debido a que se trató de un embarazo ectópico, a raíz del cual le extirparon las trompas de falopio, aunque ella asegura que este hecho no ha influido en su ruptura.