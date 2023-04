Isa Pantoja, implicada en un incidente en la Feria de Abril de Madrid

Isa Pantoja vuelve a ser protagonista de la crónica social. En este caso por un altercado que se ha producido en la Feria de Abril de Madrid, concretamente en un evento que ha tenido lugar en el Autocine. La hija de Isabel Pantoja, que iba acompañada de unas amigas, intentó colarse en la fiesta, saltándose las medidas de seguridad. “Fue muy heavy, llegó como si fuese una diva”, ha asegurado uno de los testigos del incidente al programa Socialité.

“Intentó colarse con sus amigas y la gente se indignó. Se lio mucho”, ha apuntado el testigo presencial. La cosa no quedó ahí, ya que Isa tuvo que ser expulsada de la caseta por perder los papeles con un grupo de mujeres que grababan lo ocurrido. “Llegaron casi a las manos, fue muy grosera. Hay muchos vídeos para que la gente vea todo. A Isa no le hace ninguna gracia que en la carpa en la que está con sus amigos haya otras mujeres grabando como se lo pasa bien, y se pone muy nerviosa”, ha contado.

La hija de la tonadillera ha mostrado su versión de los hechos en el programa Fiesta. Isa está muy disgustada con la información que se ha publicado sobre ella. “Me parece fuerte que digan que he agredido a alguien”, ha señalado. La influencer ha reconocido la existencia del altercado, pero ha indicado que las imágenes difundidas por Socialité están fuera de contexto y no se ajustan a la realidad.

“Todos esos vídeos son después de este altercado, como podéis ver seguimos en una caseta y estamos solos, esa caseta se pone para nosotros solos. Yo no estaba ahí, yo no he hablado con esas señoras para nada. Ha sido por mí, porque me estaban haciendo fotos, pero realmente yo no he hablado con ellas directamente, no he tenido nada”, ha explicado.