Isabel Pantoja responde a Kiko Rivera en un contundente comunicado

Isabel Pantoja de nuevo en el candelero. El mundo de la prensa rosa encontró hace años un filón informativo cuando el famoso torero Paquirri se casó con la tonadillera. Desde entonces, ha llovido mucho y han pasado muchos años, pero la familia Pantoja y los Rivera siempre están ahí, de polémica en polémica.

Tal ha sido la última trifulca entre Isabel Pantoja y su pequeño del alma, Kiko Rivera, que la cantante ha decidido contestar por boca de sus abogados vía comunicado. Su hijo y Dj ha sacado a la luz todos los trapos sucios y ha tachado a la Pantoja de mala madre y mala abuela. Le ha dedicado frases tan demoledoras como “te has vendido como la viuda de España toda tu vida”, “eres una soberbia”, o “yo no soy el malo de esta película lamentable. Solo soy alguien a quien la persona que más idolatraba me ha fallado de una manera irreparable engañándome toda la vida”.

Sin embargo, parece que Isabel Pantoja está también muy dolida cuando Kiko Rivera ha dicho sentirse engañado en cuanto a la herencia de Paquirri: “mi madre me ha engañado toda la vida”. El Dj ha pedido a sus abogados que revisen el testamento para cerciorarse de que todo esté en orden y se haya hecho como es debido.

Comunicado para desmentir

Ante esto, Isabel Pantoja, hasta ahora en silencio, ha emitido un rotundo comunicado a través de sus abogados y que recoge la revista Hola, para desmentir punto por punto todas las informaciones. Anuncia acciones legales contra todos los que hayan difundido semejantes informaciones que «constituyen un intolerable ataque a su honor e intimidad, carentes de veracidad y basadas en rumores y maledicencias”.

“La falsedad de las informaciones difundidas, relativas a la de los inmuebles familiares, vehículos, deudas y/o créditos frente a particulares y/u otros organismos oficiales y en general, a la situación patrimonial de otros familiares cercanos. En concreto, por lo que se refiere a la titularidad de un inmueble sito en San Sebastián de los Reyes y de un vehículo, sobre el que determinados medios vienen realizando delirantes conjeturas sobre operaciones de dudosa legalidad”, afirma el comunicado.

Asegura en este además que, pese a todo, no va a hablar mal de su hijo Kiko Rivera, al que quiere mucho, pero que tampoco le va a permitir que continúe por este camino de destrucción con las duras acusaciones que ha vertido sobre ella.