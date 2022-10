Isabel Pantoja toca fondo tras ser rechazada por su hijo

Isabel Pantoja se encuentra destrozada. La tonadillera sufre en silencio por su hijo, que se está recuperando de un ictus en casa tras tener que ser ingresado de urgencia. La mala relación entre el hijo y la madre ha vuelto a quedar manifiesta en este grave problema de salud que ha tenido que afrontar el dj.

El polifacético artista ha dejado clara su postura sobre lo ocurrido en su cuenta de Instagram. “Manda narices que tenga yo que estar dando explicaciones de quién entra o no en mi casa. Por favor, déjenme descansar y recuperarme. Todavía me funciona la cabeza para tomar decisiones, no inventen ni hagan daño después de una situación tan delicada como la que acabo de pasar”, ha requerido a los periodistas de la crónica social.

“Solo soy una persona a la cual le ha dado un ictus, respétenme y déjenme recuperarme. Váyanse de mi casa, que pueda salir a dar un paseo como me ha mandado el doctor. Mi madre no va a venir y mi hermana muchísimo menos, así que déjenme recuperarme, os lo pido por favor”, ha suplicado a través de sus redes sociales.

El texto emitido por Kiko Rivera evidencia que la relación con su hermana es mucho peor que con su madre. En sus palabras tampoco se desprende ningún tono conciliador, ni una mínima puerta abierta a un acercamiento entre Kiko y su madre, Isabel Pantoja. Además, el cantante ha pedido respeto a los medios, solicitando que abandonen la puerta de su casa para que pueda salir a pasear de manera tranquila y sosegada, tal y como le ha recomendado el doctor.

¿Y cómo está afrontando este duro revés Isabel Pantoja? Según relata la revista Semana, las declaraciones de Kiko Rivera han destrozado por completo a su madre. Unas palabras que han sentado como un jarro de agua fría y que la deja sin fuerzas. La cantante, nada más conocer la situación de emergencia médica, se trasladó a Sevilla para estar más cerca de su hijo. No obstante, aún no ha podido verlo y atendiendo al deseo del artista parece muy complicado que pueda existir un reencuentro entre ambos.

Otras informaciones han apuntado que la no visita de Isabel Pantoja al hospital se debe a las recomendaciones médicas. Una versión que ahora queda en entredicho cuando se ha conocido las intenciones del dj. La situación actual es que Kiko, que se recupera en casa del ictus con el apoyo incondicional de su mujer, Irene Rosales, no quiere ver ni a su madre ni a su hermana.

En definitiva, un nuevo varapalo para Isabel Pantoja, cuando todavía no se ha repuesto del luto por la muerte de su madre. El programa Fiesta ha señalado que Kiko Rivera no puede hacer vida normal y necesita ayuda para realizar las actividades propias de la vida diaria. Por ello, la situación de Isabel Pantoja es de abatimiento total, al saber que su no puede estar cerca de su hijo en estos duros momentos.