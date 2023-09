Jessica Bueno pone el contador a cero

Jessica Bueno lo tiene todo para ser uno de las grandes favoritas a la victoria final en GH VIP 8. Su entrada ha pillado por sorpresa a muchos, ya que la modelo sevillana había tomado distancia con la televisión en los últimos años. La dolorosa ruptura con Jota Peleteiro volvió a situarla como un objeto preciado para los focos de la prensa del corazón. Esa rendija precisamente le ha abierto las puertas de la casa de Guadalix de la Sierra.

La modelo sevillana se ha ganado el favor de la audiencia de GH VIP 8 por su naturalidad a la hora de hablar de su vida privada. La ex de Kiko Rivera es consciente de que se encuentra ante una oportunidad única para darse a conocer. Y estamos seguros de que no la va a desaprovechar.

En el vídeo de presentación del reality empezó a mostrar sus cartas. “Ya no soy la niña que era antes. Me siento más valiente y empoderada. He estado escondida muchos años y ahora podréis conocer quién soy de verdad”, ha afirmado.

La maniquí ha entrado con fuerza en GH VIP 8, donde ha hablado con claridad sobre su vida privada, algo impensable hace unos años. La sevillana se siente liberada y reúne todas las condiciones para dar mucho juego en el espacio de Telecinco. Jessica ha abierto su corazón para relatar cómo vivió la ruptura con Jota Peleteiro, con el que tiene dos hijos en común fruto de un matrimonio que duró siete años. “Algunos no saben valorar lo que se ha hecho por ellos. Por mucho dinero y muchas cosas que te compren, si la persona que está a tu lado no sabe valorarte… El dinero no vale para nada”, ha aclarado.

Hace unos días Jessica Bueno quiso desmentir los rumores de crisis con su actual pareja, Pablo Marqués. En la casa de Guadalix de la Sierra ha hablado de su relación con el empresario. Un noviazgo que ambos llevan con discreción y sin muchos alardes en las redes sociales. La modelo le ha confesado a Luitingo que está “ilusionada” y que prefiere ir poco a poco. “Quiero llevarlo para mí, como algo nuestro, porque luego si pasa algo tienes que estar dando explicaciones. Ha tenido mucha paciencia conmigo, me ha hablado mucho tiempo como un amigo, es súper importante conectar con alguien y que respete tus tiempos”, ha contado abriendo su corazón de par en par.