Jesulín de Ubrique, a un paso de separarse de su mujer

Jesulín y María José Campanario parecen estar a un paso de la separación. El programa Sálvame se hizo eco el miércoles de esta ruptura diciendo que es la "definitiva". A pesar de que la pareja afrontó unida la fibromialgia que padece ella, la crisis parece ser irremediable ya.

El torero de Ubrique y su mujer están atravesando una etapa complicada en su matrimonio, según han informado en dicho programa del corazón de Telecinco. La pareja hace vida por separado y los rumores de ruptura cobran cada vez más fuerza. "Ha habido un desgaste en la relación desde hace bastante tiempo y no se les ve juntos desde hace mucho", explicó José Antonio León, uno de los reporteros más conocidos del espacio. "Nos ha llegado la información de que hay una crisis bastante fuerte donde a Jesús se le está arrinconando y que, quizá, Jesús no toma ciertas decisiones para no cometer el mismo error que ya tuvo en el pasado", aseguró el reportero desde la puerta de la residencia del matrimonio. Sin embargo, fue Kiko Hernández quien, con contundencia, hizo saltar todas las alarmas al afirmar que "esta separación es la definitiva".

Todo apunta a que los problemas del matrimonio han surgido a raíz del libro que publicará Pepa Caballero, la que fuera representante de la familia entre 2000 y 2010. Caballero revela los secretos mejor guardados de Ambiciones, en el que la familia de Ubrique no queda muy bien parada en ellos.