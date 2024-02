John Travolta se cabrea por verse forzado a 'El baile de los pajaritos'

El actor estadounidense John Travolta se ha situado en el centro de las bromas y el debate en Italia tras haber sido empujado a interpretar El baile de los pajaritos durante su paso como invitado en el Festival de Sanremo, visiblemente incómodo con esta invitación.

El protagonista de Grease (1978) y Pulp Fiction (1994) se ha negado a firmar el permiso a la televisión pública RAI para que las imágenes de la gala sean repuestas en el futuro, avanzan medios como Il Corriere della Sera.

Travolta fue una de las estrellas internacionales invitadas este miércoles a la segunda gala de las 74ª edición de Sanremo y, a su llegada al Teatro Ariston, bailó con el presentador Amadeus varios de los temas que le convirtieron en un icono, como Saturday night fever (1977).

Sin embargo, la gala reservaba una sorpresa pues fuera del estudio le esperaba el cómico y copresentador Fiorello, que le animó a hacer El baile de los pajaritos.

la repubblica : “ john travolta non ha firmato la liberatoria, l’esibizione non sarà mai più trasmessa in tv” nel frattempo in loop su twitter: #Sanremo2024 pic.twitter.com/riNCJkFNuR