La tragedia de John Travolta en 'Grease' que le vincula a Luis Aguilé

Cuando en el verano de 1977, hace 45 años, John Travolta trabajaba en el caótico rodaje de Grease, la estrella en ciernes (fue elegido para el instituto Rydell por protagonizar lo que se esperaba como otro fenómeno, Fiebre del sábado noche), era un seguidor practicante de la llamada iglesia de la Cienciología. Se encontraba en una encrucijada personal por el fallecimiento de su pareja (18 años mayor que él) y veía en Olivia Newton-John, por la que pidió que fuera su compañera en la ficción, a un amor platónico que iba a ser un apoyo en unos meses tan difíciles.

El actor vivía un intenso duelo mientras interpretaba a un adolescente resabiado, Danny Zucko, y la incierta Grease le llegaba en un excelente momento profesional pero en un durísimo momento personal.

En marzo de 1977 fallecía la pareja del actor, la actriz Diana Hyland. Era víctima de un cruel cáncer de mama y tenía tan sólo 41 años. Muy joven, la diferencia de edad con Travolta que se criticaba entonces nunca fue un obstáculo para ambos. Pese a los prejuicios y comentarios de entonces superaron esas trabas.

La personalidad de Hyland arropaba al pujante Travolta. Se habían conocido un año antes de la muerte de la actriz en un exitoso telefilme El chico de la burbuja de plástico (se estrenó inesperadamente en TVE en una tarde dominical del 78, en pleno campanazo de Grease), donde Hyland interpretaba a la madre del protagonista. De madre se convirtió en pareja.

Y de ese rol materno la intérprete nacida en el profundo Ohio se encontró con su gran oportunidad en Con ocho basta (Eight is enough), una dramedia que también triunfaba ahora 45 años sobre una familia numerosa típica y arquetípica con dos padres muy molones, él era periodista (Dick Van Patten interpretaba al plumilla de opinión del Sacramento Register) y ella además de ama de casa era una consumada fotógrafa.

La familia Bradford, tan numerosa y tan modosa, disfrutaba de una mansión con jardín y cocina enorme con teléfono y nevera de dos puertas: lo que ansiaba cualquier ciudadano medio de aquí y de allá. La serie se inspiraba en el libro biográfico de un redactor carca, Tom Braden, con prole jovial, rebelde a lo justo y que invitaba en cada intro a hacerse fotos en forma de pirámide tipo castellers.

Diana Hyland, que tan sólo estuvo en los cuatro primeros episodios antes de ingresar en el hospital, no pudo aparecer en las intros de la torre familiar, sello de Con ocho basta a partir de la segunda temporada.

Tom Bradford se quedaba viudo de su esposa Joan y tendría esposa una temporada y media después con Abby, a cargo de la cantante Betty Buckley, que de ser profesora particular de uno de los hijos, Tommy, el adolescente, terminaba ennoviada con el calvorota periodista. En la foto de abajo tenemos a los hijos, el periodista y la madrastra.

Los Bradford comían cereales cuando los corn flakes aún no habían llegado a los estantes de Simago y repellaban las rebanadas con manteca de cacahuete. Su deporte favorito: el fútbol americano, que también fue el motivo de la intro en las temporadas finales.

Hyland tuvo que abandonar la serie por el cáncer que fue una enfermedad que acabó con su vida en pocas semanas, dejando a John Travolta en el momento en el que iba a disfrutar de su primera época de éxito tras rentabilizar su aparición televisiva en la seri Welcome Back, Kotter.

La muerte de su 'madre-pareja', la que le había acompañado en su ilusionante rodaje de Fiebre del sábado noche, le sumió en un bajón donde buscó refugio en las terapias de la Cienciología y le dio impulso para su película musical de consagración.

La pareja de Travolta no pudo saborear el éxito de Con ocho basta. La ficción familiar se estrenó en la cadena ABC el 15 de marzo de 1977 y Hyland fallecería el día 27. El protagonista de Grease la tuvo muy presente en su memoria durante su burbujeante primera etapa estelar. John Travolvta no se casaría hasta 14 años después, con Kelly Preston. A su vez, Preston fallecía por cáncer en el verano de 2020. Y en este año, también de cáncer, moría su novia ideal en la ficción, Olivia.

Y aquí entra en acción Luis Aguilé

¿Y qué pasó con Con ocho basta en España? Se estrenó a contrapié en la escueta parrilla de la Primera Cadena el 16 de febrero de 1979.

De no ser por aquella carambola de la programación en lugar de haber ido en la tarde del viernes habría recalado quizás en alguna sobremesa de fin de semana en el UHF y a estas alturas nadie se acordaría de las castas todas del periodista Tom Bradford, viudo imprevisto.

La repercusión de Con ocho basta en España se debe a Eva León, hermana de la cantautora Rosa León, que escenificaba un striptease ataviada de monja (hacía como que se desnudaba, no se quitaba el vestido), en el show de El hotel de las mil y una estrellas. Un programa con Luis Aguilé como anfitrión (y su paisana argentina Andrea del Boca, entonces una niña y años después de haber rodado Había una vez un circo). El espacio, con guion del iracundo Carlos Pumares (el radiofónico cinéfilo recalaría en Crónicas marcianas), era una telecomedia con números musicales entre hiperactuados y cansinos y que no le gustaba a la crítica, pero aún menos a los directivos con alma de censores de la TVE de UCD, dirigida por Rafael Arias-Salgado.

Por el televisivo hotel, que relevó al Cantares de Lauren Postigo, pasaban cantantes y actores del momento (Bibí Andersen, Junior, Ángela Carrasco, Rocío Dúrcal, Esperanza Roy). El número de aquella monja sicalíptica, Miss Julie, fue el motivo para que desapareciera en las noches invernales del 79, donde todavía se recordaba con añoranza al Un, dos, tres.

Los espacios cancelados era un cosa infrecuente en aquella TVE de monopolio, y su hueco en la noche lo ocupó la serie de los viernes por la tarde, el salchichero profeta de Expediente X que se llamaba Investigación OVNI, una serie paranormal muy normalita.

A su vez, para llenar el hueco vespertino se echó mano de lo último que había llegado de Estados Unidos, la gran familia californiana, estos primos modernos de Chencho, Con ocho basta. La misma audiencia infantil y juvenil huérfana de Mazinger Z, deseosa de encontrar cosas de la tele con las que identificarse, elevó a los altares a la manteca de cacahuete que se comía en la casa de los Bradford.

La huella está en la memoria colectiva.

Antonio Mercero se inspiraría en Con ocho basta para algunos guiones de Verano azul y los posteriores guionistas de Los Serrano sólo tenían que tirar de su memoria para ponerse en situación. Por TVE pasaron otras series "de familia" de algodón dulce, como La tribu de los Brady, La familia Apple o Mamá y sus increíbles hijos, pero ninguna alcanzó el cariño que se tuvo hacia los Bradford. La serie se extendió durante cinco temporadas en la ABC estadounidense, del 77 al 81, y surtieron así de capítulos para un par de años en los viernes de la Primera Cadena.

Como Con ocho basta, Eight is enough, se metió sin avisar no todos sus seguidores españoles pueden recordar haber visto a Mark Hamill en el papel de David Bradford. El actor de Luke Skywalker, efímero hijo de Hyland, se decantó por La guerra de las galaxias y sólo participó en el episodio piloto que por TVE pasó casi de largo. Lo repetiría Telecinco quince años después.

Su relevo en la serie, Grant Goodeve, yerno ideal, pasó del número 1 a los vasos de whisky. Sus hermanos varones ficticios en la vida real siguieron el mismo camino del alcohol. Tanto William Aames, carne fugaz por el Superpop, como Adam Rich, el pequeño y repelente Nicholas. El cantarín Aames, tras desintoxicarse, se entregó al proselitismo religioso.

Los espectadores de Con ocho basta se hacían ilusiones con tener unas hermanas tan estupendas, pero en la vida real a ellas no les fue bien. Lani O'Grady, que interpretaba a la hija mayor, Mary, falleció en 2001 en extrañas circunstancias por drogadicción; y Susan, Susan Richardson, acabó en la indigencia por el mismo motivo. En unos tiempos en los que la televisión no se alimentaba de sí misma el resto de sonrisas de Con ocho basta se quedaron por el camino.

Cuando se cerró el chalé en 1981 los actores de la serie ambientada en la capital californiana, Sacramento, vivieron un tiempo de la inercia de la serie, pero sus actores apenas hicieron algo más. Tom, Dick Van Patten, marido en la ficción de aquella novia de John Travolta, aparecía por cosas como Vacaciones en el mar o Se ha escrito un crimen y al ver sus pelos a lo Anasagasti la memoria pegaba un respingo.

Nunca conocimos a un periodista mejor pagado, más feliz y con más tiempo dedicado a su familia.