La hija de José Luis Gil, tajante con el regreso de su padre a la televisión

José Luis Gil, uno de los actores más queridos de Aquí no hay quien viva y La que se avecina, continúa con su particular lucha con el ictus. La terrible enfermedad ha mermado de manera considerable la salud del actor, que dos años después sigue recuperándose poco a poco. Con el regreso de la nueva tanda de episodios de La que se avecina los rumores de una posible vuelta a la serie están sobre la mesa, aunque la realidad es muy diferente.

La hija del actor, Irene Gil, que puntualmente ha informado sobre el estado de salud de su progenitor, ha hablado para la revista Pronto de la evolución del intérprete. “No creo que mi padre pueda volver a la televisión. Fue un ictus muy fuerte, que le ha dejado secuelas graves”, ha explicado. Atendiendo a sus palabras se antoja complicado que regrese el personaje de Enrique Pastor a la serie ambientada en Contubernio 49, que le ha lanzado varios guiños como muestra de cariño.

Irene atisba un horizonte complicado para su padre, aclarando que con el paso del tiempo se va perdiendo la esperanza. “Nosotros lo llevamos como podemos. Hemos hablado con los neurólogos, con el centro de rehabilitación y, aunque nadie nos dice que no haya nada que hacer, tampoco apuntan a que la situación se arregle. Yo no lo veo, pero ojalá me equivoqué y todo cambie a mejor en el futuro, aunque el paso del tiempo te hace perder las esperanzas”, ha señalado.

El estado de salud de José Luis ha mejorado algo, pero a día de hoy sigue siendo una preocupación para su familia. “Tiene movilidad, pero claro no es un hombre muy joven. Mi padre reconoce a todo el mundo. Si viene alguien a verle sabe quién es, se entera de todo, pero tiene problemas para comunicarse”, ha zanjado.

Cabe recordar, que hace apenas un mes, Irene reconocía que la vida no volverá a ser la misma para José Luis Gil y su familia. “Es duro tener que hablar en su nombre, me gustaría que él pudiese responder a vuestros mensajes. No es así”, comentaba sobre los problemas de comunicación del actor.