Alberto Caballero no descarta el regreso de José Luis Gil a ‘La que se avecina’

Hace unos días Prime Video ha comunicado que muy pronto se estrenarán los capítulos correspondientes a la temporada 14 de La que se avecina. El anuncio ha llegado cuando aún no ha finalizado la emisión de los episodios de la temporada 13 en abierto a través de Telecinco. En las nuevas entregas los intrépidos vecinos de Mirador de Montepinar se mudan al edifico céntrico de Contubernio 49, donde conviven personajes de diferentes estatus sociales.

Detrás de la exitosa serie están los hermanos Caballero, los padres de la comedia vecinal más popular de la televisión. Uno de ellos, Alberto, ha repasado la actualidad de la serie, de la cual no se plantea el final después de 13 temporadas emitidas, una a la espera de ser lanzada y una 15 firmada en la que están ya trabajando.

“Por ahora no está previsto el final de la serie. Hemos montado un decorado demasiado caro y hay que amortizarlo”, ha bromeado. Alberto deja la puerta abierta al regreso de actores emblemáticos de la serie como Antonia San Juan (Estela Reynolds) o José Luis Gil (Enrique Pastor), que tuvo que abandonar la ficción por sus problemas de salud.

Respecto al regreso de la actriz ha comentado que nada es imposible y lo ha comparado con la vuelta de otros rostros ilustres de la etapa de Aquí no hay quien viva. “No hay ningún imposible. Mira, aquí siguen Luis Merlo, Fernando Tejero y Loles León, y, si me dicen esto cuando acabó Aquí no hay quien viva, yo hubiera pensado que era imposible. Con Antonia San Juan nunca hemos tenido problemas. Por ahora no vuelve, pero probablemente para la temporada 15, como es la última que tenemos firmada, igual forzamos su regreso para que nadie se quede con ¡nunca volvió Estela Reynolds!”, ha aclarado.

El productor ha dado la última hora del estado de salud de José Luis Gil, el querido Enrique Pastor en La que se avecina. “Está recuperándose, lo que pasa es que es muy lento porque los temas de ictus son muy jodidos para restablecerse. Va bien, pero lento”, ha contado.

El creador de la serie no descarta su regreso. “Tenemos la esperanza. Él es el único actor que ha estado en el capítulo 1. Ahora no puede, pero está peleando y esperemos que, con el tiempo, regrese”, ha finalizado.