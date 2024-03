Las dudas sobre si es Kate Middleton la que aparece en el vídeo de este sábado

¿Es la princesa de Gales quien aparece en el vídeo? Hay dudas aunque los medios británicos cierran filas en torno a las tranquilizadoras imágenes de los segundos grabados por un particular este sábado y que llevaba a portada el rotativo The Sun este martes y que también publicaba la web estadounidense de los famosos, TMZ. Un particular vendió a ambos medios esas imágenes capturas de manera casual en una granaja en los alrededores del castillo de Windsor. Kate Middleton y su marido, el príncipe Guillermo, aparecen relajados, en ropa deportiva, tras haber hecho una compra informal y mostrando un buen aspecto ambos.

La princesa Catalina aparece más delgada tras la operación abdominal y su recuperación y con unas facciones que no terminan de ser las que teníamos de ella. Aunque sea la propia princesa, es como si no fuera ella, con un aspecto más joven. Incluso la diferencia de estatura no parece tanta.

En X hay decenas de miles de comentarios cuestionando la imágenes.

She is Kate, as The Sun and TMZ wanted us to think. But she's not, as we all know.Just look at the photo's height disparity 😱😱#RoyalAnnouncement #KateMiddletonpic.twitter.com/1Tz9bpvmf8