Kiko Rivera: "Podría haber muerto en una de mis noches locas"

Kiko Rivera está centrado en su faceta musical tras superar los contratiempos de salud que ha arrastrado en los últimos meses. El hijo de Isabel Pantoja ha sido el protagonista del pódcast de Jordi Will, The Wild Project, en el que se ha sincerado sobre los problemas que le generó su adicción a las drogas y una amenaza de ETA que tuvo en vilo a su madre.

“No me dejaba salir ni al jardín. No me explicaba motivos. Con los años, me comentó que había estado amenazado por ETA. Entonces entendí que me tuviera encerrado en casa. Todo lo que no me había dejado mi madre, salí en ese año”, ha comentado sobre los bolos que hacía con apenas 18 años.

El dj ha explicado cómo fueron sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. Llegó a ganar mucho dinero y también a gastarlo con suma facilidad por sus adicciones. “Tuve tanto éxito que se me triplicó y cuadruplicó al caché. Empecé a cobrar hasta 60.000 pavos por ir a hacerme fotos. Un chaval con 18 años, 100.000 euros todas las semanas. La primera vez que me arruiné ya tenía ocho millones de euros guardados en el banco. Me los gasté en dos años o tres”, ha contado sobre sus salidas nocturnas.

Kiko Rivera se acostumbró a un ritmo de vida repleto de vicios que no le hacía bien. “La noche, la droga, mujeres… El vicio en todo su máximo esplendor. Mi cabeza no estaba preparada, entonces disfruté, pero me generó un problema de por vida del que hoy en día sigo luchando contra él. Ahora estoy bien, pero lo he pasado muy mal”, ha explicado.

El hijo de Isabel Pantoja, con la que ha limado asperezas debido a sus problemas de salud, ha confesado que sus noches locas podrían haber tenido consecuencias fatales para su persona. “Podría haber muerto en una de esas noches locas. Llegué a tomar 10 gramos de cocaína”, ha reconocido.