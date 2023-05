Laura Gallego: la artista surgida en ‘Se llama copla’ que triunfa en el ‘El Show de Bertín’

Canal Sur ha visto como en los últimos años los rostros televisivos más destacados de Andalucía triunfan en las cadenas privadas o en La 1. Son los ejemplos de Roberto Leal, José Yélamo, Eva González, Paz Padilla, Toñi Moreno, Dani Rovira, entre otros. Algunos incluso ni han pisado el canal autonómico. La fuga de talento ha mermado de manera considerable la programación de Canal Sur. Ante esta situación, la cadena autonómica ha tenido que reinventarse y dar con nuevos rostros que conecten con el público. Uno de los últimos ha sido Laura Gallego, la cantante jerezana criada en Algar que se dio a conocer en la segunda edición de Se llama copla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Gallego (@lauragallego_oficial)

Con tan solo 16 años se proclamó ganadora del concurso musical de Canal Sur. Desde aquel momento, se ha ido labrando poco a poco una carrera musical, con dos discos en el mercado, que ha terminado por abrirle las puertas de la televisión. La colaboradora de El show de Bertín ha participado en numerosos espacios de Canal Sur como La tarde aquí y ahora, Menuda noche, Andalucía directo, La báscula, Salud al día, Este es mi pueblo, Esta canción va por ti, El Gran Queo, Mira la vida, así como especiales de Navidad y Fin de Año.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Gallego (@lauragallego_oficial)

Laura Gallego destaca por su simpatía y cercanía. En el panorama musical se le ha comparado constantemente con Rocío Jurado, aunque sus dos principales referentes han sido La Paquera y Lola Flores. Así contaba en Diario de Jerez cómo decidió apuntarse al casting de Se llama copla. “A los 16 años me apuntaron sin saberlo al casting de Se llama copla. Me lo recomendaban, pero yo no quería, me daba corte. Además, no estaba de acuerdo con los concursos. No me gustaba eso de estar pidiendo el voto, me parecía ridículo y apagaba el televisor. Al año siguiente yo estaba allí”, reconocía. Una experiencia que supuso un giro radical en su vida. “Salía a la calle y no podía ni ir a comprar. En mi pueblo ha sido el acontecimiento más importante ocurrido. Cuando llegué estaban todos esperándome”, dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Gallego (@lauragallego_oficial)

Cinco años después de su paso por Se llama copla grabó su primer disco, Castillos de sal. Su primer trabajo contó con la producción de David DeMaría y David Santisteban y la colaboración de Alfonso Pérez, pianista de Alejandro Sanz. Tres años más tarde, en 2016, vio la luz Vintage, su segundo disco que llegó de la mano del guitarrista Paco Cepero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Gallego (@lauragallego_oficial)

En el plano personal, la artista se casó el pasado año en la catedral de Jerez con José María Rodríguez Fayos, hijo de la cantante y compositora sevillana Isabel Fayos. Antes de incorporarse al programa de Bertín Osborne, la cantante sufrió un grave problema de salud. Le diagnosticaron una úlcera de estómago que desencadenó en una terrible bajada de peso. Debido a ello, su carrera musical y televisiva tuvo que parar un tiempo, pero una vez restablecida se ha convertido en uno de los rostros más queridos y carismáticos de Canal Sur.