Lolita Flores, visiblemente emocionada al hablar de su compañero Ángel Llàcer

Lolita Flores ha mostrado su preocupación por el estado de salud de Ángel Llàcer, su compañero y presidente del jurado de Tu cara me suena. El semblante de la cantante, con los ojos enrojecidos, no ocultaba la preocupación en torno a la salud del televisivo, que está sufriendo los estragos de la bacteria shigella.

La cantante ha actualizado su estado de salud, aclarando que está fuera de peligro y descansando en su domicilio tras abandonar el hospital. “Pues gracias a Dios ya está fuera de peligro, ya está fuera del hospital, no sé si podrá volver a Tu cara me suena porque le han mandado reposo pero bueno, desde aquí sabes que te quiero, que te mando un beso”, ha expresado visiblemente emocionada ante los medios.

La ausencia del presidente del jurado de Tu cara me suena, que será suplida por Santiago Segura, ha generado un enorme vacío en el programa de Antena 3. “Tu cara me suena sin mi Ángel no es lo mismo. Y me emociono incluso porque sé que los programas que quedan le voy a echar muchísimo de menos, él lo sabe”, ha reseñado sobre la baja del productor.

Para Lolita los miembros del jurado de Tu cara me suena son “una familia” en toda regla. La cantante lleva seis años junto a ellos en el concurso musical de Antena 3. “Todos nos miramos ya y nos entendemos. Luego, este año, tenemos unos concursantes maravillosos y somos una familia”, ha destacado.