Malena Gracia, destrozada tras ser expulsada del velatorio de Arévalo

Malena Gracia ha acudido al tanatorio de la Avenida de los Naranjos de Valencia para darle el último adiós a Paco Arévalo. La que fuera pareja del cómico en 2021 no ha querido faltar al velatorio aunque su visita no ha sido del agrado de los familiares del fallecido. La televisiva abandonaba entre lágrimas el tanatorio poco después de hacer acto de presencia.

“Ha pasado algo muy feo y no lo voy a contar, pero ha sido horrible. Me voy súper mal y súper disgustada y no quiero hablar. No me lo esperaba, creo que no me merezco esto”, ha lamentado visiblemente afectada a su salida del recinto.

Según la información que maneja el programa Vamos a ver, la familia de Arévalo le ha impedido la entrada y le ha expulsado del tanatorio. “Malena y él no terminaron demasiado bien. Es más, creo que Malena contó ciertas intimidades y él contestó a eso que dijo Malena, no fue muy afortunado y la familia reprendió al cómico porque no compartían lo que había dicho”, han señalado en el programa de Telecinco.

Malena Gracia ya se había despedido del humorista a través de sus redes sociales. “Cariño, te voy a echar de menos. Me dejaste un gran vacío. Hoy te lloramos todos los que te queríamos. A pesar de nuestras diferencias en esta última etapa, siempre te quise y te querré”, ha escrito junto a una fotografía en la que aparece junto a Arévalo.